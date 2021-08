WEC

WEC - Tatiana Calderón vom Richard Mille Racing Team: "Will die nächste Generation inspirieren"

Tatiana Calderón zählt zu den talentiertesten Fahrerinnen im Motorsport. In der WEC und beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans fährt die 28-jährige Kolumbianerin für das Richard Mille Racing Team. In unserem Portrait verrät sie uns, dass sie mit ihrem Weg die nächste Generation inspirieren möchte. Mehr auch bei "Wheels and Heels" im Eurosport Player, dem Format für Frauen-Power im Motorsport.

00:02:51, vor 2 Stunden