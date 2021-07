Greg O'Shea ist der wahrscheinlich bekannteste Rugby-Spieler im irischen Team. Grund dafür sind aber nicht die sportlichen Erolge des 26-jährigen, sondern sein Sieg bei der Reality-TV-Show "Love Island". Vor zwei Jahren gelang es O'Shea mit seiner damaligen Partnerin Amber Gill, den Preis von 50.000 Pfund und die Show zu gewinnen. Sie trafen sich gegen Ende der fünften Staffel und er eroberte mit seinem Charme nicht nur die Fans, sondern auch ihr Herz.

Ihre Romanze war jedoch nur von kurzer Dauer. Für O’Shea war der schnelle Ruhm nach seinem "Love Island"-Erfolg nebensächlich, er wollte lieber nach sportlichen Meriten greifen.

"Wir haben hier in den letzten fünf oder sechs Jahren zu hart gearbeitet. Ich konnte nicht einfach alles wegwerfen, weil ich mich zu wichtig fühle und beschließe nach Großbritannien zu ziehen, um ein Star zu werden. Ich musste hierher zurückkommen und versuchen, ins Team zu kommen. Gott sei Dank habe ich es geschafft, mit meiner Entscheidung bin ich glücklich. Du kannst immer Geld verdienen, Gleiches gilt nicht für solche Erinnerungen," sagt O’Shea im Interview mit "MailOnline".

Olympia - 7er-Rugby Voller Einsatz: Die Top Ten der Tackles bei Olympia 21/06/2021 AM 18:12

Den Gedanken, noch einmal zurück in die Welt des Reality-TV zurückzukehren, hat er aber nicht komplett abgeschrieben. Bis das aber wieder ein Thema wird, vergehe noch Zeit. Jetzt sei die oberste Priorität seine Rugby-Karriere und natürlich Olympia. "Im Moment versuchen wir hier in Tokio, dass man in der Heimat stolz auf uns ist."

Eine Medaille konnten O'Shea und seine Teamkollegen aber am Ende nicht mit nach Irland bringen - in drei Jahren winkt in Paris eine neue Chance.

Das könnte dich ebenfalls interessieren: Fragen zum Rugby - Favoriten, Geschichte, Entscheidungen

Nach 0:21-Rückstand! Großbritannien dreht Spiel gegen die USA

Olympia Tokio 2020 Olympia in Tokio: Zeitplan, Kalender, Highlights der Sommerspiele 28/01/2021 AM 08:58