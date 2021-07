Welche Deutschen sind qualifiziert?

Beide Teams sind in der Qualifikation gescheitert. Die Frauen des Deutschen Rugby-Verbandes (DRV) schieden beim ersten Europa-Qualifikationsturnier im russischen Kasan in der Vorrunde aus, für die Männer war in Colomiers/Frankreich im Viertelfinale Schluss. In beiden Fällen qualifizierte sich Großbritannien für Olympia.

Wer sind die Topfavoriten?

Bei den Männern dominieren nicht wie beim 15er-Rugby die All Blacks aus Neuseeland, sondern das beschauliche Fidschi. 2016 Rio gewann der kleine Inselstaat sein erstes Olympia-Gold überhaupt und begeisterte weltweit mit seinem unorthodoxen Spielstil. Die "Flying Fijians" (fliegenden Fidschianer) sind auch in Tokio wieder Favorit. Bei den Frauen läuft es wohl wieder auf ein Duell zwischen Australien und Neuseeland hinaus.

Wann sind die wichtigsten Termine in Tokio?

Das Turnier der Männer startet Montag nach der Eröffnungsfeier, dem 26. Juli, und dauert drei Tage. Die Frauen sind vom 29. bis 31. Juli an der Reihe.

Wie viele Entscheidungen fallen in Tokio?

Die Männer und Frauen tragen jeweils ein Turnier mit zwölf Mannschaften aus. Zunächst wird in drei Vierergruppen gespielt, die ersten beiden sowie die zwei besten Dritten ziehen ins Viertelfinale ein. Im Anschluss werden die Medaillen ausgespielt.

Seit wann gibt es Rugby bei den Olympischen Spielen?

Zwischen 1900 und 1924 war die weit verbreitete Variante Rugby Union mit 15 Spielern pro Mannschaft bei vier Olympischen Spielen mit dabei. Nach 92-jähriger Unterbrechung wurde der Vollkontaktsport 2016 in Rio de Janeiro wieder ins Programm aufgenommen, allerdings in Form des 7er-Rugbys.

Was noch zu sagen wäre ...

"Das ist Tod, das ist Tod! Das ist das Leben, das ist das Leben! Dies ist der haarige Mann, der die Sonne brachte und sie scheinen ließ!" (Auszug aus dem traditionellen Haka der neuseeländischen Rugbymannschaft).

