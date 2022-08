Sie glaube, "dass es sich gegenseitig befruchtet und die Zukunft werden kann".

Während der European Championships in München ist die Diskussion um Olympische Spiele in Deutschland wieder lauter geworden . Die Veranstaltung in der bayrischen Landeshauptstadt habe "alle Erwartungen übertroffen", sie sei aber noch "nicht davon überzeugt, dass Olympia jetzt zum richtigen Zeitpunkt kommt", betonte die Präsidentin des Vereins Athleten Deutschland erneut.