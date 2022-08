Wer in den vergangenen Tagen den European Championships in der bayrischen Landeshauptstadt beiwohnte, kam vordergründig vor allem zu einem Schluss: Na bitte, es geht doch!

Gemeint: Eine Sportveranstaltung in nachvollziehbaren Dimensionen. Kein Gigantismus, aber auch kein marginalisiertes Kleinevent. Kein künstliches Hochjazzen, aber dennoch für Jedermann und -frau sicht- und spürbar. Ein Event, dass sich nicht aufdrängt, aber anbietet.

Der aufpolierte Charme des Olympiaparks sowie die in Sportveranstaltungen eingebetteten Münchner Sehenswürdigkeiten am Königsplatz (Beachvolleyball, Klettern) oder dem Siegestor (Läufe, Radrennen) - das kam gut an bei den Zuschauern.

Sportinteressierten bot sich eine Alternative zum allgegenwertigen Dauerbrenner Fußball; Gina Lückenkemper, Emma Hinze, Julian Weber und Co. wiederum machten sich mit tollen Leistungen einem breiteren Publikum in Deutschland bekannt.

Deutsche Erfolge helfen

Dass sich, anders als beispielsweise zuletzt bei der Leichtathletik-WM in Eugene, viele deutsche Erfolge einstellten, mag dem Gesamteindruck geholfen haben. Doch darum geht es letztlich auch: Emotionen, die nur hervorbrechen, wenn sich der Zuschauer mit den Leistungen der Athleten und Athletinnen identifizieren kann. Wenn sie nahbar werden.

Das fiel bei diesen European Championships leicht - auch über Landesgrenzen hinaus.

Den einzelnen Verbänden, die sich zu diesen gebündelten neun Europameisterschaften im Mini-Olympiaformat zusammengefunden haben, mag man nun also zurufen: gerne nochmal!

Der Schwung verpufft

Es könnte allerdings ein frommer Wunsch bleiben.

Der europäische Leichtathletik-Verband (European Athletic Association) hat bereits angekündigt, 2026 wieder eine eigenständige Europameisterschaft veranstalten zu wollen - so wie es die Schwimmverbände, 2018 bei der ersten Austragung der European Championships in Glasgow/Berlin noch involviert, schon dieses Jahr hielten. So gibt es aktuell noch keine konkreten Planungen für die nächsten European Championships - und damit auch keine Vorfreude.

Inspiriert von den "Mini-Spielen" von München sind sich Sport und Politik hierzulande dieser Tage einig geworden: Nachdem die Bemühungen um München 2018, München 2022 und Hamburg 2024 fruchtlos waren, soll eine weitere deutsche Bewerbung um die Olympische Spielen auf den Weg gebracht werden.

Realistisch ist das jedoch nicht vor den Winterspielen 2034. Schade - denn so verpufft der Schwung der letzten Tage.

