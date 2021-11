Er wurde mit seiner Partnerin und späteren Ehefrau Jekaterina Gordejewa viermal Weltmeister und gewann die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 1988 in Calgary und 1994 in Lillehammer. Am 20. November 1995 starb Eiskunstläufer Sergej Grinkow plötzlich im Training.

Bei den Vorbereitungen für eine Eisshow in Lake Placid brach der 28-Jährige zusammen und konnte nicht mehr gerettet werden. Später stellten Ärzte fest, dass bei dem Russen eine genetische Vorbelastung vorlag, die Herzinfarkte in jungem Alter erhöht. Der Risikofaktor wurde schließlich nach ihm "Grinkow-Faktor" genannt.

Ihren Durchbruch in die Weltspitze schafften Gordejewa/Grinkow bei den Weltmeisterschaften 1986 in Genf, als sie im Teenager-Alter die gesamte Konkurrenz schlugen. Der Erfolg der beiden Sowjetrussen wurde jedoch auch kritisch gesehen. Die damals 14-jährige Gordejewa wog lediglich 35 Kilogramm. Die Vorstellung der beiden in der Schweiz wurde als "Kinderweitwurf" bezeichnet.

1990 wechselten sie zu den Profis. 1991 heirateten Gordejea und Grinkow und wurden Eltern einer Tochter. Als 1993 Eiskunstläufer reamateurisiert werden konnten, nutzten Gordejewa und Grinkow die Chance, um bei den Olympischen Spielen ein Jahr später in Lillehammer zu starten, wo sie ihre zweite Olympische Goldmedaille gewannen.

