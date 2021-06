In ihrer eindrucksvollen Karriere hatte Steffi Graf viele Rekorde aufgestellt. Aber auf diesen hätte die Brühlerin am liebsten verzichtet. Am 21. Juni 1994 wurde Graf zur ersten Titelverteidigerin, die in Wimbledon in der ersten Runde ausschied.

Gegen die US-Amerikanerin Lori McNeil, damalige Nummer 22 der Weltrangliste, fand Graf nie in den Rhythmus. Sie agierte sehr passiv, kam kaum ans Netz und musste sich nach 1:41 Stunden Spielzeit 5:7 und 6:7 (5:7) geschlagen geben.

Es war das Ende einer beeindruckenden Siegesserie. Die damals 25-Jährige hatte die letzten drei Ausgaben der All-England-Championships jeweils für sich entschieden, war seit 21 Spielen in London ungeschlagen.

Unmittelbar nach der Niederlage gestand Graf offen, dass sie die Niederlage schmerze. "Es tut weh, dass ich verloren habe", sagte sie. "Es ist sehr enttäuschend. Offensichtlich hat es mir nicht gerade geholfen, dass es zu regnen begonnen hat. Aber wir hatten beide die gleichen Bedingungen. Und sie hat besser gespielt als ich."

Das Match musste wegen heftiger Regenschauer mehrmals unterbrochen werden. Es war eines der wenigen Spiele, die an dem Tag überhaupt beendet werden konnten.

