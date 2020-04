Tom Brady hat sich nach seinem Umzug nach Tampa geirrt und ist in das Haus eines verduzten Nachbarn "eingebrochen". Der NFL-Superstar wollte zum Offensive Coordinator seines neuen Teams Tampa Bay Buccaneers, landete aber versehentlich in dessen Nachbarhaus. Der Hausbesitzer war überrascht, dass plötzlich der neue Star-Quarterback der Buccaneers in seinem Haus stand.

Aller Anfang ist schwer, das musste auch Star-Quarterback Tom Brady erfahren. Während der 42-Jährige die meisten Spielfelder der NFL inzwischen in- und auswendig kennt, haperte es nach seinem Umzug nach Tampa noch mit der Ortskenntnis. Wie das Portal "TMZ" berichtete, hat Brady Anfang April versehentlich ein falsches Haus betreten - überraschter Besitzer inklusive. Der Superstar nahm den Vorfall im Nachgang auf "Twitter" mit Humor:

Demnach wollte Brady den Offensive Coordinator der Tampa Bay Buccaneers, zu denen der langjährige Spielmacher der New England Patriots gewechselt war, aufsuchen und sich einige Materialien besorgen. Doch statt in das Haus von Byron Leftwich ging Brady in das Nachbarhaus von David Kramer. Brady klopfte nicht an, betrat das Haus und stand schnell dem verdutzten Kramer gegenüber.

Brady überrascht Hausbesitzer

"Ich habe hier gesessen und sah, wie dieser große Schatten an meine Haustür kam. Dann hörte ich, wie sich der Türknopf drehte. Und ich dachte nur: 'Wer zum Teufel kommt in mein Haus?'", erzählte Kramer. Brady fragte scheinbar überrascht nach: "Bin ich im falschen Haus?" Der sechsmalige Super-Bowl-Sieger entschuldigte sich prompt. "Ich werde niemals seinen Blick vergessen", sagte Kramer.

Dass Brady überhaupt in das Haus kam, war gleich einem doppelten Zufall geschuldet. Brady klopfte nicht an, weil er wusste, dass Leftwich ihn erwartet. Und Kramer schloss nicht ab, weil er das Haus verkaufen will und mehrere Leute sich das Anwesen bereits angesehen hatten. Möglicherweise ist es jetzt noch ein paar Dollar mehr wert ...

