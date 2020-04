Die spektakuläre Wiedervereinigung von Superstar Tom Brady und seinem kongenialen Partner Rob Gronkowski bei den Tampa Bay Buccaneers stellt die NFL-Welt regelrecht auf den Kopf und sorgt für eine riesige Fan-Euphorie. Gelingt dem ehemaligen Erfolgsduo der New England Patriots noch einmal den ganz großen Wurf? Die neuerliche Zusammenarbeit wirft aber durchaus noch weitere Fragen auf.

Tom Brady und Rob Gronkowski sind wieder vereint, der erfolgreichste Quarterback und der vielleicht beste Tight End der Football-Geschichte wollen auf ihre alten Tage das Rentnerparadies Florida rocken: Die überraschende Nachricht vom Comeback Gronkowskis an der Seite Bradys hat die NFL aus der Corona-Lethargie gerissen. Und statt der Angst vor dem seuchenbedingten Saison-Aus herrscht bei den Fans nun das pure Football-Fieber.

"Ich bin zurück. Ich habe immer gesagt, wenn es sich richtig anfühlt, werde ich wieder bereit sein, auf das Feld zu gehen", sagte Gronkowski, nachdem sich das Gerücht von seinem Wechsel zu den Tampa Bay Buccaneers binnen Stunden zur Gewissheit entwickelt hatte: "Ich hatte mit Tom gesprochen und ihm gesagt, dass ich das Feuer wieder spüre. Und ich habe ihm gesagt, wo auch immer du hingehst, ich würde gerne dabei sein."

Rob Gronkowski feiert nach einem Touchdown Fotocredit: Getty Images

NFL: "Gronk" bereit für einen Neustart

Das "Bronk"-Duo, das gemeinsam dreimal den Super Bowl gewann, legt also wieder gemeinsam los - dass die eine Hälfte bald 43 Jahre alt ist und die andere seit seinem Rücktritt nur als wrestlendes Partybiest unterwegs war, tat der öffentlichen Freude keinen Abbruch.

"Ich bin noch nicht komplett durch mit dem Football", hatte Gronkowski gesagt, auch wenn das seit seinem Eintritt in den Ruhestand zuletzt anders ausgesehen hatte. Rente im "Gronk"-Style: Anfang April tanzte er in einem Tiger-Kostüm mit goldener Rüstung in der TV-Show "The Masked Singer" auf großer Bühne, wenige Tage später holte er als Wrestler bei Wrestlemania auch noch den "24/7"-Titel. Die Sehnsucht nach der alten Liebe und nach seinem Buddy Brady war trotzdem einfach zu groß.

Tom Brady (links, hier in seinem letzten Spiel für die New England Patriots) wurde in Tampa aus einem Park geworfen Fotocredit: Imago

Jetzt habe er dieses Gefühl, dass es richtig sei, also wieder gehabt und sei bereit, betonte der bald 31-Jährige. Bereit für einen Neustart bei den Bucs - zu denen Brady im März nach 20 Jahren und sechs Titeln mit den Patriots gewechselt war. Jener soll sich zuletzt sehr offensiv für eine Verpflichtung seiner früheren Lieblingsanspielstation ausgesprochen haben. Nach dem erfolgreichen Trade drückte Brady seine Freude mit einem euphorischen Meme auf Instagram aus.

Gronkowski-Deal: Win-Win-Situation

Auch in Tampa herrscht Euphorie. Die Tampa Bay Times freute sich etwa über zwei "GOATs" in der eigenen Stadt: Star-Quarterback Brady als "Greatest Of All Time", Ausnahmekönner Gronkowski als "Goofiest Of All Time", als albernster Footballer aller Zeiten.

Das überraschende Comeback des 1,98-m-Hünen ist für alle Beteiligten eine Win-Win-Situation. Da Gronkowski vertraglich noch ein Jahr an die Patriots gebunden war, erhielt die Franchise aus Foxborough einen wertvollen Viertrunden-Pick im Draft am Freitag. Die Bucs bekamen im Gegenzug einen weiteren potenziellen Leistungsträger sowie Publikumsliebling.

Die NFL hat in Gronkowski ihren wohl größten Spaßvogel zurück. Aber ob die Buccaneers ihre Gegner nun in Patriots-Manier überrollen werden? Ein großes Fragezeichen. Brady ist mit seinen bei Saisonstart 43 Jahren im biblischen Football-Alter, Gronkowski wurde in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen geplagt und muss sich nach der Auszeit erst einmal zurückkämpfen.

