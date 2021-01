Auch Brady konnte hochzufrieden sein. Der 43-Jährige hatte die Tampa Bay Buccaneers in seiner Premierensaison in Florida erstmals seit 2007 wieder in die Meisterrunde geführt und setzte sich zum Playoff-Auftakt mit 31:23 beim Washington Football Team durch. In seinen 18. Playoffs strebt Brady beim am 7. Februar im heimischen Stadion geplanten Super Bowl seinen siebten Ring an.