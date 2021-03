Publiziert 14/03/2021 Am 22:24 GMT

Drew Brees ergänzte, er habe jeden Tag sein Herz und seine Seele für den Sport gegeben. "Bis zum Schluss habe ich mich für die Saints und diese großartige Stadt New Orleans bis zum Letzten verausgabt", so der 42-Jährige.

2010 führte Brees New Orleans gegen die Indianapolis Colts zum Sieg im Super Bowl. Brees hält mehrere Rekorde in der NFL, unter anderem den für die meisten Passing Yards (80.358).

Die Saints scheiterten in der vergangenen Saison in den Play-offs am späteren Super-Bowl-Gewinner Tampa Bay Buccaneers um Star-Quarterback Tom Brady.

