Nur sechs Wochen nach seinem verkündeten Rücktritt vollführte Tom Brady die Rolle rückwärts.

Der erfolgreichste Spieler der NFL-Geschichte, Brady gewann in seiner Karriere sieben Mal den Super Bowl, hängt mindestens noch ein Jahr bei den Bucs dran.

Ad

Im "Fox"-Vertrag steht nicht, wann Brady mit seiner neuen Aufgabe beginnen wird bzw. muss.

NFL Watson bei Browns-Vorstellung: "Habe noch nie eine Frau angegriffen" 26/03/2022 AM 09:49

Damit scheffelt Brady auch nach dem Ende seiner sportlichen Laufbahn reichlich Geld. Nach Informationen der "New York Post" soll der GOAT ("Greatest Of All Time") in zehn Jahren 375 Millionen Dollar verdienen.

Das könnte Dich auch interessieren: Hürdensprinter wird Footballspieler: Olympia-Vierter unterschreibt in NFL

(SID)

Tom Brady: Seine Rekorde für die Ewigkeit

NFL Blockbuster-Trade: Star-Receiver Tyreek Hill verlässt die Chiefs 23/03/2022 AM 17:56