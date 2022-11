Am Sonntag, 13. November um 15:30 Uhr kommt es zum Mega-Event der NFL in München. In der Allianz Arena treffen die Tampa Bay Buccaneers mit Superstar Tom Brady auf die Seattle Seahawks.

Zum ersten Mal findet ein Spiel der National Football League in Deutschland statt. Auch für Superstar Brady ist es eine besondere Premiere.

Rund 67.000 Footballfans werden das Mega-Event in der Heimspielstätte des FC Bayern München verfolgen.

Hier erhaltet Ihr alle Informationen zur Übertragung von der NFL in München zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks.

NFL in München: Tampa Bay Buccaneers - Seattle Seahawks live im TV

"Pro7" überträgt das NFL-Game zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks live im Free-TV. Hier könnt ich das Football-Mega-Event mit Tom Brady in der Allianz Arena zu München von Anfang bis Ende verfolgen.

NFL: Tampa Bay Buccaneers - Seattle Seahawks live im Stream

Zusätzlich zur TV-Übertragung bietet "Pro7" in der Mediathek und bei "ran.de" einen Livestream zur NFL in der Allianz Arena in München an. Zudem könnt ihr das Duell zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks live bei "DAZN" verfolgen.

NFL München 2022: Buccaneers - Seahawks bei Eurosport.de

Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks in der National Football League.

NFL München live: Tom Brady bereut Rücktritt vom Rücktritt nicht

Tampa Bay Buccaneers bereut NFL-Superstar NFL entschieden. Dennoch ist auch Brady mit dem Saisonbeginn alles andere als zufrieden. "Frustrierend ist, dass wir einfach nicht so gespielt haben, wie wir es können - und das hat verschiedene Gründe", sagte Brady vor dem Duell mit den Seattle Seahawks in der Allianz Arena zu München. | Trotz bisher fünf Niederlagen in fünf Matches mit denbereut-Superstar Tom Brady seinen Rücktritt vom Rücktritt nicht . Der 45-Jährige hatte im Februar seinen Rücktritt erklärt, sich dann aber doch für eine weitere Saison in derentschieden. Dennoch ist auch Brady mit dem Saisonbeginn alles andere als zufrieden. "Frustrierend ist, dass wir einfach nicht so gespielt haben, wie wir es können - und das hat verschiedene Gründe", sagtevor dem Duell mit denin der Allianz Arena zu München. | Zum Bericht

