Das erste offizielle NFL-Spiel auf deutschem Boden hat ein riesiges Echo hervorgerufen.

Quarterback-Ikone Tom Brady etwa zeigte nach dem 21:16-Sieg seiner Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks begeistert von der Stimmung in der ausverkauften Allianz Arena. Die deutschen Football-Fans in München stimmten gemeinsam immer wieder Songs wie "Country Roads" und "Sweet Caroline" an.

Ad

"Das war eine der großartigsten Football-Erfahrungen, die ich jemals hatte. Und das heißt viel nach 23 Jahren in der Liga. Die Fans waren unglaublich"; schwärmte der sechsmalige Super-Bowl-Sieger auf der anschließenden Pressekonferenz.

NFL Seahawks-Coach Carroll wundert sich über FC Bayern UPDATE 16/11/2022 UM 14:19 UHR

Allerdings waren nicht alle Spieler so gut auf das NFL-Gastspiel in der bayerischen Landeshauptstadt zu sprechen wie Brady.

Seahawks-Duo kritisiert Rasen in der Allianz Arena

Bereits am Tag nach dem Spektakel äußerte sich Taylor Ott, seines Zeichens Long Snapper der Seattle Seahawks, kritisch ob der äußeren Bedingungen

"Wir spielen international auf Feldern, die nicht für Football ausgelegt sind, die Spieler rutschen überall aus und verletzen sich", schimpfte der 30-Jährige bei Twitter.

Auch Otts Teamkollege Bruce Irvin machte seinem Ärger über die Platzverhältnisse in der Allianz Arena Luft. "Die NFL lässt uns zehn Stunden fliegen, damit wir auf so einem beschissenen Feld spielen. Das ist einfach verrückt", polterte der Routinier, der seit mittlerweile zehn Jahres das Trikot der Seahawks trägt und mit der Franchise 2013 den Super Bowl gewann, in den Sozialen Medien.

Trotz aller negativen Stimmen hat Commissioner Roger Goodell am Donnerstag verkündet , dass bis 2025 drei weitere NFL-Spiele in Deutschland ausgetragen werden sollen.

Das könnte Dich auch interessieren: Nicht nur in München: Drei weitere NFL-Spiele in Deutschland geplant

"Das kotzt mich an": Quarterback Carr kämpft nach Pleite mit den Tränen

NFL Weiße Weste dahin: Eagles kassieren erste Saisonpleite UPDATE 15/11/2022 UM 08:01 UHR