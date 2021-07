Der DBV wartet auch 29 Jahre nach der offiziellen Aufnahme ins olympische Programm bei den Spielen in Barcelona auf seine erste Medaille. In Tokio waren auch Yvonne Li (Lüdinghausen) sowie Mark Lamsfuß (Wipperfeld) im Mixed mit Isabel Herttrich und im Doppel mit Marvin Seidel (beide Bischmisheim) am Start.

(SID)

