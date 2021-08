Xavier Disley, Geschäftsführer der Firma "AeroCoach", erklärte im Gespräch mit "cyclingnews.com", dass das Fehlen der Tapes bei der Niederlage Dänemarks eine kleine Rolle gespielt haben könnte.

"Bei AeroCoach haben wir von Beginn an solche Tapes an Amateur-Fahrer in Großbritannien verkauft. Der Fahrer selbst ist für 80 Prozent des Luftwiderstands verantwortlich. Das Bein ist dem Wind ausgesetzt und hat keine wirklich aerodynamische Form. Alles, was das verbessert, ist ein Vorteil", meinte der Experte. Dazu gehören auch solche Tapes.

Laut Disley lag die Differenz zwischen Italien und Dänemark im Finale bei weniger als 1,5 Watt.

"Wenn das Tape Fahrer also schneller macht, hat es vielleicht schon einen kleinen Unterschied ausgemacht", so der Geschäftsführer von "AeroCoach". Laut UCI-Reglement sind allerdings nur Elemente zugelassen, die ausschließlich dem Zweck der Kleidung oder des Schutzes dienen.

Italien mit Filippo Ganna, Francesco Lamon, Jonathan Milan und Simone Consonni lag im Finale zunächst zurück. Erst auf den letzten 1000 Metern holten die Südeuropäer auf und übernahmen die Führung.

Die Italiener waren mit einem Rückstand von über acht Zehnteln auf den letzten Kilometer gegangen. Am Ende stand ein neuer Weltrekord in einer Zeit von 3:42,032 Minuten.

Wie groß der Einfluss der fehlenden Tapes am Ende für die Dänen um Lasse Norman Hansen, Niklas Larsen, Frederik Madsen und Rasmus Pedersen wirklich war, lässt sich schwer abschätzen.

Im Finale waren die Nordeuropäer nämlich dennoch rund drei Sekunden schneller als in der Qualifikation. Für Disley zeigte Italien am Ende einfach die konstantere und damit bessere Leistung - und holte sich verdient Gold.

