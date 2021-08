Die vier dänischen Fahrer Niklas Larsen, Frederik Madsen, Lasse Norman Hansen und Rasmus Pedersen trugen an beiden Beinen auf der freien Hautfläche zwischen Socken und Knie hautfarbene Tapes, die normalerweise zu medizinischen Zwecken genommen werden.

Dass alle vier Fahrer an beiden Beinen die gleiche Verletzung haben, die die Nutzung der Tapes erklären würde, erschien Chris Boardman, Einerverfolgungs-Olympiasieger von 1992, jedoch eher unglaubwürdig - und so vermutete er andere Gründe.

Bei Twitter schrieb er: "Jeder Fahrer mit der gleichen Verletzung an beiden Beinen, die "medizinische Tapes" an der Vorderseite der Beine erfordert, zufällig genau dort, wo es einen aeroydnamischen Vorteil bringen würde."

Er versah seinen Tweet mit drei Emojis in Denkerpose.

Um Missverständnisse und mögliche Anschuldigung zu vermeiden, schrieb Boardman im Thread weiter: "Nur um es klarzustellen, ich glaube, die Dänen haben sich das Okay von der UCI eingeholt. Dennoch: Seite 73 der UCI-Regularien: 1.3.003 'jedes unwesentliche Element, dessen Zweck nicht ausschließlich dem der Kleidung oder des Schutzes dient, ist verboten (...).'"

Dänemarks Tapes sind "in dem Bereich, wo der Luftstrom ausgelöst wird"

Auf Boardmans Tweet gab es zahlreiche Antworten. Der Radsport-Journalist Michael Hutchinson hinterfragte Boardsmans Äußerung, dass das UCI die Tapes der Dänen genehmigt habe. "Ich frage mich, warum die UCI das Okay für etwas geben sollte, das so eindeutig gegen ihre Regularien verstößt?", so Hutchinson. Aus seiner Sicht scheint es klar, dass nicht bei allen Dänen eine Verletzung vorgelegen habe.

"Das Scheintape ist genau in dem Bereich, wo der Luftstrom ausgelöst wird", twitterte Hutchinson, der unter anderem für "Cycling Weekly" schreibt.

Dazu postete er eine selbstgezeichnete Grafik, die demonstrieren soll, wie das Tape am Knie dabei hilft, die Luft herumzuleiten und die Verwirbelungen zu verringern.

Dänemark-Vierer am Dienstag ohne Tape

Aus Sicht von Lizzy Banks, die für das Continental-Team Ceratizit - WNT Pro Cycling fährt, war jedoch alles in Ordnung: "Ich glaube nicht, dass es gegen die Regeln verstößt, wenn Sie die vollständigen Regeln lesen, da es die Morphologie des Fahrers nicht ändert und das Band keine Profiländerung von mehr als 1 mm aufweist. Ich bin mir sehr sicher, dass Dänemark vorher dreifach überprüft hat, ob dies den aktuellen Regeln entspricht."

Olympia 2021: Dänemark auf Weltrekord-Kurs durch Sturz ausgebremst

Ein offizielles Statement der UCI gab es am Montag nicht. Am Dienstag fuhren die Dänen nun jedoch ohne Tape. Schnell waren sie dennoch: In der ersten Runde gegen Großbritannien lagen Larsen, Madsen, Hansen und Pedersen auf Weltrekord-Kurs.

Doch dann kam es zu einem bitteren Unfall: Madsen fuhr an der Spitze und richtete seinen Blick auf die Bahn, um möglichst aerodynamisch unterwegs zu sein. Dabei übersah er jedoch den dritten britischen Fahrer Charlie Tanfiled, der nicht mehr mit seinen Teamkollegen mithalten konnte und zurückgefallen war.

Madsen fuhr auf Tanfiled und krachte in ihn hinein. Beide stürzten.

Da seine Mitstreiter dem Sturz ausweichen mussten, kamen sie aus dem Rhythmus und die Briten gewannen den Lauf. Im Anschluss wurden die Mannen von der Insel jedoch disqualifiziert und Dänemark schaffte es trotz Sturz ins Finale.

Dann geht es nicht nur um den Olympiasieg, sondern auch um den Weltrekord. Denn in ihrem Erstrundenduell unterboten die Italiener mit einer Zeit von 3:42,307 Minuten die bisherige Bestmarke der Dänen und gehen nun als Weltrekordhalter in den Finallauf im Izu Velodrome.

