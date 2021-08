Nach ihrer schier unglaublichen Triumphfahrt kamen Lisa Brennauer und Co. noch auf dem Rad aus dem Jubeln kaum heraus. Die Goldmedaille, dazu die verrückte Weltrekordshow - der deutsche Bahnrad-Vierer sorgte in der Mannschaftsverfolgung für einen historischen Erfolg.

Es war der erste Olympiasieg eines deutschen Frauen-Teams in der Königsdisziplin des Bahnrad-Sports, und das in einer unnachahmlichen Art und Weise.

Bereits im Vorlauf hatte das deutsche Quartett einmal mehr einen Weltrekord aufgestellt. Im überraschend einseitigen Finale ließen Brennauer, Franziska Brauße, Lisa Klein und Mieke Kröger keine zwei Stunden später dann in 4:04,242 Minuten eine weitere Weltbestmarke, die dritte insgesamt, folgen und damit Olympiasieger Großbritannien hinter sich.

Sie holten die erste Goldmedaille für den Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Wettkämpfen im Izu Velodrome.

Genau das hatten sich die vier deutschen Frauen zuvor ausgemalt. "Träumen darf man immer", hatte Brennauer am Vortag gesagt, als sie gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen in der Qualifikation den fünf Jahre alten Weltrekord von Großbritannien um fast drei Sekunden unterboten hatte. Doch der sollte nicht lange Bestand haben.

Im Vorlauf am Dienstag unterbot zunächst Großbritannien die deutsche Bestmarke, dann konterte wieder das deutsche Team in 4:06,159 Minuten. Im Finale vor mehreren hundert Zuschauern kam es dann zum direkten Duell der beiden Top-Nationen, in dem Deutschland die größeren Kraftreserven hatte und sogar noch einen drauf setzte: Der Vorsprung im Ziel betrug unglaubliche 6,365 Sekunden. Bronze ging an die USA.

"Ich bin unglaublich stolz", sagte die zweimalige Olympiasiegerin Kristina Vogel im "ZDF".

In der Mannschaftsverfolgung, bei der die Frauen erst seit 2012 in London olympische Medaillen gewinnen können, hatte ein deutsches Frauen-Team noch nie Edelmetall holen können.

Das deutsche Team übertrumpfte mit dem Erfolg bereits am zweiten Wettkampftag die enttäuschende Bilanz von den Spielen 2016. In Rio hatte der BDR lediglich einmal Gold und einmal Bronze gewonnen, im weit außerhalb Tokios gelegenen Izu steht neben dem Olympiasieg des Vierers auch die Silbermedaille von Lea-Sophie Friedrich und Emma Hinze im Teamsprint zu Buche.

Weiteres Edelmetall soll folgen: Zwar spielt das deutsche Team am Mittwoch in der Mannschaftsverfolgung der Männer wohl nur eine Nebenrolle. Am Donnerstag dann aber wollen erneut Hinze im Keirin sowie Roger Kluge im Mehrkampf Omnium zuschlagen.

