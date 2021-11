Hinze dominiert die Sprint League der Frauen ähnlich souverän wie Lavreysen die der Männer und die Britin Katie Archibald die Endurance League der Frauen. Sie hat in Litauen sowohl das Scratch- als auch das Elimination-Rennen gewonnen.

Richtig spannend ist es nach den ersten beiden Champions-League-Abenden dagegen in der Endurance League der Männer.

Ad

Dort gewann der Spanier Sebastian Mora in Litauen Scratch- und Elimination und übernahm die Gesamtführung vom Neuseeländer Corbin Strong. Der aber liegt nur zwei Punkte hinter dem Spanier zurück.

UCI Track Champions League "Manchmal hart": Hinze übers Freundschaftsduell mit Friedrich VOR 14 STUNDEN

So lief der zweite Abend der Track Champions League

21:15 Uhr: Lavreysen führt die Sprint League der Männer mit 77 Punkten an. Zweiter ist weiterhin Bötticher mit nun 59 Zählern vor Hoogland mit 47 und Paul mit 41.

21:13 Uhr: Der letzte Lauf des Abends: Das Sprint-Finale der Männer zwischen Harrie Lavreysen und Nicholas Paul - Duell der Sprint-Giganten, und wir sehen echte Stehversuche auf der ersten der drei Runden. Dann nagelt Paul den Niederländer eingangs der zweiten Runde oben an der Bande fest und eröffnet den Sprint. Ein starker Move, doch Lavreysen saugt sich auf der Schlussrunde trotzdem noch heran und rauscht auf der Schlusskurve vorbei zum Sieg! Mit 79 km/h Spitzengeschwindigkeit sichert sich Lavreysen nach dem Keirin auch den Sieg im Sprint-Turnier!

21:10 Uhr: Deutscher Doppelsieg und deutsche Doppelführung in der Sprint League: Auch als Zweite im Keirin baut Hinze ihre Gesamtführung aus. 74 Punkte hat sie jetzt und führt nun vor Friedrich, die 56 Zähler auf dem Konto hat. Mitchell folgt mit 50, Bayona Pineda und Genest jeweils mit 36.

21:07 Uhr: Interessante Taktik von Hinze. Sie fährt gleich am Ende der beiden neutralen Runden ganz nach vorne hinter das Derny und beginnt das Rennen von vorne. Sie überlässt die Führung dann aber doch nochmal Friedrich und die eröffnet den Sprint - und Friedrich zieht sogar zum Keirin-Sieg durch! Hinze wehrt dahinter einen Angriff von Mitchell ab und holt Platz zwei vor der Kanadierin!

Deutscher Doppelsieg! Friedrich und Hinze dominieren im Keirin

21:05 Uhr: Das Finale im Keirin der Frauen - holt Emma Hinze den nächsten Sieg? Oder schafft es diesmal Weltmeisterin Lea Sophie Friedrich? Die Gegnerinnen des deutschen Duos sind Kelsey Mitchell, Laurine van Riessen, Riyu Ohta und Martha Bayon Pineda.

21:03 Uhr: 73 Punkte hat Archibald in der Endurance League jetzt und verteidigt kar das Hellblaue Trikot. Zweite ist Maggie Coles-Lyster mit 60 Zählern, Stenberg folgt auf Platz drei mit 50.

21:00 Uhr: Es kommt am Ende des Elimination-Rennens zum Duell Archibald gegen Anita Yvonne Stenberg, doch die Norwegerin hat keine Chance, als die Britin in der Schlussrunde im Sitzen beschleunigt und zum Sieg fährt. Stenberg darf sich über Rang zwei und 17 Punkte freuen, während Archibald ihren Doppelsieg aus Scratch und Elimination bejubelt.

20:57 Uhr: Einmal mehr eine sehr souveräne Vorstellung von Katie Archibald in der Elimination - bisher. Die Britin schwimmt sehr gut mit und kommt nie auch nur annähernd in Gefahr, auszuscheiden - ganz ähnlich, wie die Australierin Annette Edmondson lange Zeit. Die aber muss jetzt als Fünftletzte die Segel streichen, weil sie kurz unaufmerksam war und sich einbauen ließ.

20:50 Uhr: Pech für Kirsten Wild! Die Niederländerin rutscht nach einer Berührung mit einer Kontrahentin aus dem Pedal und muss sich daher schon sehr früh aus der Elimination verabschieden. Keine Chance, so noch im Rennen zu bleiben.

20:45 Uhr: Drei Entscheidungen stehen heute noch an: Als nächstes folgt die Elimination der Frauen, dann das Keirin-Finale der Frauen und das Sprint-Finale der Männer.

20:42 Uhr: Stefan Bötticher trifft im zweiten Sprint-Halbfinale auf Nicholas Paul und Mikhail Yakovlev. Der Deutsche fährt auf der Eins los und die anderen Beiden duellieren sich hinter ihm mit Psychospielchen. Aber anderthalb Runden vor Schluss beschleunigt dann der Mann aus Trinidad und Tobago und rauscht mit 77 km/h in Richtung Sieg. Bötticher macht nichts falsch, aber ist trotzdem chancenlos Zweiter. Paul zieht ins Finale ein und trifft dort auf Lavreysen.

20:39 Uhr: Das erste Halbfinale im Sprint-Turnier der Männer: Harrie Lavreysen trifft auf Denis Dimitriev und Kevin Santiago Quintero, der an der ersten Stelle losfährt. Lavreysen tänzelt auf der zweiten Position herum und fährt Schlangenlinien, bevor er dann in der zweiten Runde beschleunigt und seinen Spurt bis zum Ziel durchzieht - Lavreysen siegt knapp vor Quintero. Dimitriev chancenlos Dritter.

20:35 Uhr: Lea Sophie Friedrich ist an der Reihe, der dritte Lauf im Keirin-Halbfinale. Wie Mitchell ist auch sie im Sprint in Runde eins ausgeschieden - und ebenfalls wie Mitchell betreibt auch sie Wiedergutmachung. Die Keirin-Weltmeisterin fährt das komplette Rennen von vorne und hält die Konkurrenz über die gesamte Distanz souverän in Schach. Friedrich und die Kolumbianerin Martha Bayona Pineda sind im Finale.

20:30 Uhr: Der zweite Keirin-Lauf wird angeführt von Kelsey Mitchell. Die Kanadierin war im Sprint-Turnier früh raus und hatte jetzt eine ungewollt lange Pause. Kann sie das in den Sieg hier ummünzen? Das Finale jedenfalls erreicht Mitchell souverän. Sie startet hinter dem Derny, rückt dann auf Rang zwei zurück und sprintet auf der Schlussrunde zum Sieg - vor der Niederländerin Laurine van Riessen.

20:25 Uhr: Hinze fährt von vorne, dann eröffnet die Japanerin Riyu Ohta den Sprint und gewinnt von vorne. Hinze kommt zwischenzeitlich arg ins Hintertreffen, schafft es dann aber mit einem Kraftakt doch noch auf Rang zwei und qualifiziert sich fürs Finale.

20:23 Uhr: Das Keirin-Turnier der Frauen beginnt mit dem ersten der drei Halbfinal-Läufe - inklusive Emma Hinze. Die Gesamtführende der Sprint League trifft unter anderem auf die Französin Mathilde Gros und die Russin Anastasiia Voinova.

20:19 Uhr: 59 Punkte hat Mora durch seine zwei Siege heute nun auf dem Konto in der Endurance League! Der Movistar-Straßenprofi übernimmt damit auch die Gesamtführung und das Hellblaue Trikot vom Neuseeländer Corbin Strong, der nun 57 Punkte hat. Dritter ist mit 53 Zählern Gavin Hoover aus den USA. Es ist also eng an er Spitze der Endurance League.

20:15 Uhr: Aaron Gate aus Neuseeland und Sebastian Mora aus Spanien, der vorhin das Scratch gewonnen hat, sind die letzten Verbliebenen und fahren den Sieg in der Elimination aus. Gate fährt den Sprint von vorne, aber Mora kommt Meter um Meter näher und schiebt sein Vorderrad noch vorbei! Mora gewinnt nach dem Scratch auch die Elimination!

20:12 Uhr: Das Tempo wird nun langsam immer höher, weil das Feld schrumpft und das Risiko auszuscheiden zunehmend größer wird, wenn man nicht ganz vorne fährt. Und dann scheidet Corbin Strong als Achtletzter aus! Der Spitzenreiter der Endurance League ist raus aus der Elimination.

20:09 Uhr: Elimination: Claudio Imhof scheidet als sechster Fahrer aus, Platz 14 für ihn also. Schade für den Schweizer, nachdem er im Scratch den starken fünften Platz herausgefahren hatte.

20:05 Uhr: Etwas Chaos herrscht im Velodrom: Ed Clancy scheidet als erstes aus, doch der als zweites ausgeschiedene Algerier Yacine Chalel bekommt nicht mit, dass er raus ist und bleibt auf der Bahn. Das Rennen wird daher neutralisiert. Dann erleidet der Spanier Erik Martorell Haga einen Defekt und sorgt für die zweite Neutralisation.

20:00 Uhr: Das Elimination-Rennen der Männer steht an. Der Modus: 36 Runden sind zu fahren und alle zwei Runden scheidet der Letzte aus, bis am Ende nur noch der Sieger übrig bleibt.

19:56 Uhr: Die Besetzung des Sprint-Halbfinals steht: Kevin Santiago Quintero aus Kolumbien gewinnt den letzten Vorlauf und folgt Lavreysen, Bötticher, Dimitriev, Paul sowie Yakovlev in die Vorschlussrunde.

19:53 Uhr: Hauchdünne Entscheidung im fünften Erstrundenlauf der Sprinter: Mikhail Yakovlev aus Russland schlägt Lokalmatador Vasilijus Lendel aus Litauen im Foto-Finish.

19:49 Uhr: Maximilian Levy trifft auf Nicholas Paul aus Trinidad und Tobago und den Franzosen Tom Derache. Er setzt sich an die dritte Stelle und lässt früh ein Loch. Dann attackiert er zwei Runden vor Schluss früh und fährt einen sehr, sehr langen Sprint. Die Führung hält bis eingangs der Schlussrunde, aber dann rauschen Paul und Lerache doch noch vorbei. Ein mutiger Auftritt des Deutschen mit dem frühen Antritt, leider nur nicht belohnt. Paul steht im Halbfinale.

19:45 Uhr: Der dritte Halbfinalist im Sprint heißt Denis Dimitriev! Der Russe spielt seinen Sprint taktisch geschickt, sitzt lange an zweiter Position und lässt ein Loch zum Führenden Kanadier Hugo Barrette. Jeffrey Hoogland ist an dritter Stelle zu weit weg und verpokert sich, aber Dimitriev timet es perfekt und gewinnt knapp vor Barrette.

19:41 Uhr: Der zweite Lauf im Sprint-Turnier der Männer ist der von Stefan Bötticher. Der Deutsche fährt von vorne und beginnt sehr, sehr langsam. Eine Runde rollt das Trio durchs Velodrom, in Runde zwei wird es allmählich schneller, aber erst eingangs der Schlussrunde geht es auf Vollgas hoch - und Bötticher siegt ganz, ganz souverän!

19:38 Uhr: Harrie Lavreysen setzt sich im ersten Lauf des Sprint-Turniers der Männer souverän durch und zieht ins Halbfinale ein.

19:36 Uhr: Auch Hinze baut ihre Gesamtführung in der Sprint League damit aus. 57 Punkte hat sie nun auf dem Konto, Mitchell bleibt Gesamtzweite mit weiterhin 35 Zählern.

19:33 Uhr: Hinze fährt von vorne. Genest lässt auf der vorletzten Runde ein geschicktes Sprinterloch und kommt dann in der Schlussrunde mit Schwung von hinten. Doch die Deutsche lässt sich nicht überraschen, hält bärenstark dagegen und setzt sich durch! Hinze gewinnt das Sprint-Turnier!

"Souverän!" Hinze fährt in Panevezys zum zweiten Sprint-Sieg

19:31 Uhr: Jetzt gilt's für Emma Hinze! Das Finale gegen Lauriane Genest steht an. Die Favoritinnenrolle ist klar verteilt, aber die Kanadierin fährt hier auch für ihre Teamkollegin Kelsey Mitchell, die früh ausgeschieden ist und in der Gesamtwertung bislang Zweite war. Schlägt Genest nun Hinze, klaut sie der Deutschen wichtige Punkte und hilft so Mitchell.

19:29 Uhr: Archibald baut ihre Endurance-League-Führung somit natürlich weiter aus. 53:47 steht es nun im Gesamtwertungs-Duell mit Coles-Lyster für die Britin.

19:27 Uhr: Mit breiter Front beginnt das Feld die letzten zwei Runden. Dann eröffnet Kirsten Wild den Sprint, hat am Ende aber keine Chance. Archibald gewinnt das Scratch-Rennen im Massensprint vor Coles-Lyster!

19:24 Uhr: Vier Runden lang fuhr Archibald allein vorne, jetzt schließen vier Kontrahentinnen zu ihr auf - und dann ist plötzlich das ganze Feld wieder dran. Das Tempo fällt sofort herunter, aber dann reitet sieben Runden vor Schluss die Polin Karasiewicz die nächste Attacke. Sie kommt nicht weg, aber immer wieder bilden sich nun kleine Gruppen. Kommt noch jemand weg?

19:21 Uhr: Mit einer neutralisierten Runde beginnt das Scratch, bevor dann fliegend gestartet wird. 20 Runden stehen an, und zunächst ist das Tempo gemächlich. Doch dann attackiert Archibald überraschend schon 16 Runden vor Schluss!

19:15 Uhr: Das Scratch der Frauen folgt. Auf Mallorca gewann die Kanadierin Maggie Coles-Lyster durch eine Überraschungsattacke etwa zur Rennhalbzeit. Wie läuft es heute? Top-Favoritin ist natürlich Endurance-League-Leaderin Katie Archibald.

19:12 Uhr: Mit 57 Punkten baut Lavreysen damit seine Gesamtführung in der Sprint League der Männer aus. Bötticher ist mit 48 Punkten weiterhin Zweiter, Hoogland mit 47 Dritter. Danach folgt der Franzose Helal bereits mit großem Rückstand auf Rang vier - 27 Zähler hat er.

19:09 Uhr: Hoogland fährt an der Position hinter dem Derny los, dahinter Lavreysen vor Bötticher - das ist die Position, aus der heraus der Deutsche auch im Finale auf Mallorca zum Sieg beschleunigte. Lavreysen geht früh an die Spitze und sprintet die letzten zwei Runden von vorne. Bötticher kommt eingangs der Schlussrunde stark auf, kommt außen herum aber nicht an den Niederländern vorbei: Lavreysen gewinnt das Keirin vor Hoogland und Bötticher!

"Wahnsinn!" Derache und Paul mit hartem Duell in der Steilkurve

19:05 Uhr: Es folgt die zweite Entscheidung des Abends: Das Finale im Keirin der Männer mit Mallorca-Sieger Stefan Bötticher und den niederländischen Top-Favoriten Harrie Lavreysen und Jeffrey Hoogland.

19:03 Uhr: Sprint-Halbfinale, Nummer 2: Yuli Verdugo aus Mexiko trifft auf Mitchell-Bezwingerin Simona Krupeckaite aus Litauen und die Kanadierin Lauriane Genest. Lange wird gezögert und taktiert. Erst als nur noch anderthalb Runden verbleiben beschleunigt Krupeckaite, aber Genest hält sofort dagegen, behauptet die Führung und siegt dann auch vor Verdugo. Im Finale trifft Hinze also auf Genest!

19:00 Uhr: Gros rollt auf die erste Position, Hinze verschleppt dahinter das Tempo und Starikova lauert an der dritten Stelle. Die Ukrainerin beschleunigt eingangs der zweiten Runde dann, aber Hinze schickt sie auf die Außenbahn. Die Deutsche saugt sich eingangs der Schlussrunde dann an Gros heran und zieht daneben, um auf der Zielgeraden zum Sieg vorbeizufahren - Hinze siegt ganz stark, in einem sehr schweren Rennen!

18:57 Uhr: Weiter geht's mit dem Halbfinale der Sprinterinnen: Emma Hinze trifft hier im ersten Heat auf Mathilde Gros und Olena Starikova, die vorhin Lea Friedrich ausschaltete. Der Modus bleibt wie in Runde 1: Drei Starterinnen, nur die Siegerin kommt weiter.

18:54 Uhr: Sechs Runden vor Schluss des Scratch werden die ersten zaghaften Attacken versucht. Dann aber sammelt sich das Feld doch nochmal vier Runden vor Schluss und wird breit. Danach wird es wieder zunehmend schneller und der Brite Rhys Britton führt das Feld in die Schlussrunde, wo dann nur noch einer vorbeikommt: Sebastian Mora aus Spanien gewinnt das Scratch! Der Schweizer Claudio Imhof wird Fünfter, Endurance-League-Spitzenreiter Strong Achter.

18:51 Uhr: Die ersten fünf Runden verlaufen ruhig, die Führung wechselt regelmäßig, niemand versucht einen Angriff. Doch zur Rennmitte wird das Feld nervöser, die Führungen immer kürzer und manch einer geht gar nicht mehr richtig mit durch.

18:45 Uhr: Die 36 Athlet:innen der Sprint League sind mit ihrem ersten Einsatz für heute damit durch, jetzt kommen die Endurance-Starter. Für die Männer geht es los mit dem Scratch - simpler Modus: 20 Runden, also fünf Kilometer, und wer zuerst im Ziel ist, hat gewonnen. Auf Mallorca gewann der Neuseeländer Corbin Strong.

18:40 Uhr: Maximilian Levy trifft im dritten Keirin-Lauf unter anderem auf den Niederländer Jeffrey Hoogland und Nicholas Paul aus Trinidad und Tobago, den 200-Meter-Weltrekordhalter. Hoogland fährt von vorne, Levy sitzt zunächst an Position fünf und kommt auch nicht mehr weiter vor. Der Kanadier Hugo Barrette eröffnet das Rennen, hat am Ende aber keine Chance als Hoogland und der Russe Denis Dimitriev vorbeirauschen und ins Finale marschieren. Beinahe zum Sturz wäre es zwischen Paul und Tom Derache aus Frankreich gekommen.

18:35 Uhr: Der zweite Keirin-Lauf, und jetzt ist Stefan Bötticher der Mann hinterm Derny. Er hat das Keirin auf Mallorca gewonnen. Und heute? Bötticher rückt früh auf Rang zwei zurück und sprintet dann aus dem Windschatten von Jordan Castle in der vorletzten Runde los. Bötticher setzt sich von vorne souverän durch, Zweiter wird der Litauer Vasilijus Lendel.

18:30 Uhr: Weiter geht's mit dem Keirin der Männer. Gleich im ersten der drei Halbfinal-Läufe steht der Niederländer Harrie Lavreysen im Leadertrikot am Start. Er fährt direkt hinter dem Schrittmacher-Derny, schaut sich dann immer wieder um und wartet auf den Antritt der Konkurrenz. Rayan Helal geht eingangs der Schlussrunde dann vorbei an die Spitze, aber Lavreysen macht es clever und sitzt sofort am Hinterrad des Franzosen, um dann in der Schlusskurve wieder vorbeizuziehen und vor Quintero aus Kolumbien zu gewinnen - denkt man. Doch dann wird der Kolumbianer distanziert und es sind Lavreysen und Helal die weiterkommen.

18:26 Uhr: Emma Hinze wird ihrer Favoritinnenrolle gerecht. Die Frau im Leadertrikot fährt ihren Sprint von vorne und setzt sich dann souverän vor der Japanerin Riyu Ohta und der Britin Sophie Capewell durch, um ins Halbfinale zu marschieren.

Velodrom bebt! Lokalmatadorin siegt gegen Olympiasiegerin

18:23 Uhr: Und gleich die nächste Überraschung! Lokalmatadorin Simona Krupeckaite setzt am Ende der ersten Runde bereits ihren Sprint an, reißt ein Riesenloch und rettet sich dann tatsächlich als Siegerin vor Olympiasiegerin Kelsey Mitchell ins Ziel! Mitchell, die Gesamtzweite der Sprint League, ist raus und Krupeckaite steht im Halbfinale!

18:20 Uhr: Lea Sophie Friedrich scheitert in ihrer ersten Runde! Die Deutsche traf auf die Ukrainerin Olena Starikova und die Niederländerin Laurine van Riessen. Letztere eröffnete das Rennen zaghaft früh, Friedrich rückte dann in Runde zwei neben sie, aber Starikova pokerte und kam am Ende mit Schwung von hinten an beiden noch vorbei.

Enttäuschung im Sprint: Friedrich fliegt früh raus

18:17 Uhr: Mina Sato, Lauriane Genest und Martha Bayona Pineda sind nun an der Reihe - und die Kolumbianerin setzt sich früh nach vorne ab. Doch Genest saugt sich auf der Schlussrunde im Windschatten heran, geht in der letzten Kurve vorbei und zieht ins Halbfinale ein. Sehr souveräner Auftritt!

18:15 Uhr: Miriam Vece, Yana Tyshchenko und Yuli Verdugo bilden den zweiten Lauf. Die Italienerin fährt von vorne und hinter ihr wird gepokert. Dann aber kommt die Mexikanerin in der Schlussrunde von ganz hinten doch noch vorbei und siegt, während sich Tyshchenko innen einklemmen ließ.

18:10 Uhr: Shanne Braspenninckx, Mathilde Gros und Anastasiia Voinova eröffnen den Abend mit dem ersten Dreiersprint. Die Niederländerin übernimmt zunächst die Führung und Gros sitzt ganz hinten. Doch die Französin beschleunigt in die vorletzte Runde hinein und übernimmt die Spitze, von wo sie sich dann auch durchsetzt und ins Halbfinale einzieht.

18:05 Uhr: Die Lasershow ist abgefackelt, aber bevor es sportlich wird, rücken jetzt erstmal noch die Champions-League-Spitzenreiter in den Fokus: Emma Hinze, Harrie Lavreysen, Corbin Strong und Katie Archibald betreten die Halle in ihren Führungstrikots. Eine von ihnen, nämlich Hinze, ist auch sehr bald im Einsatz.

18:00 Uhr: Die Frauen machen den Anfang. Der Abend beginnt mit der 1. Runde im Sprint-Turnier der Frauen.

17:55 Uhr: Fünf Minuten noch bis zum Start der ersten Sprint-Läufe - die Bahn ist schon hell erleuchtet, die Halle ins typische, dunkelblaue Licht der UCI Track Champions League getaucht.

17:30 Uhr: Felix Mattis begrüßt Sie im Liveticker aus Litauen. Ich werde Sie, wie schon vor drei Wochen auf Mallorca, ab 18:00 Uhr durch den Abend führen - Lauf für Lauf, Entscheidung für Entscheidung, so dass Sie das Geschehen auch nachvollziehen können, wenn Sie ein paar Minuten der Live-Übertragung verpasst haben!

Das könnte Dich auch interessieren: So funktioniert die UCI Track Champions League

"Es ist so wichtig": Fahrerinnen feiern Gleichberechtigung

UCI Track Champions League "Immer ein Vergnügen": Friedrich über die Duelle mit Hinze 25/11/2021 AM 13:47