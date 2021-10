"Das Tolle an diesem Format ist, dass es einfach zu verstehen ist - auch für Leute, die sich nie mit dem Bahnradsport beschäftigt haben: man ist sofort mittendrin", so Kristina Vogel.

Die Olympiasiegerin freut sich dabei "besonders auf den Sprint und das Ausscheidungsfahren", die neben dem Keirin und dem Scratch-Rennen das Programm aller Rennabende bilden. Das alles kompakt innerhalb eines rund dreistündigen Formats - "Kurz und knackig, die Fans werden es lieben", verspricht Bahnrad-Legende Sir Chris Hoy.

Die UCI Track Champions League besteht aus fünf Events, die vom 6. November bis 11. Dezember ausgetragen werden. Das Starterfeld umfasst je 36 Fahrerinnen und Fahrer, also insgesamt 72 Bahnradsportler, und bleibt über die ganze Rennserie hinweg unverändert. Aufgeteilt wird in den Sprintbereich und den Ausdauerbereich, wo also pro Kategorie jeweils 18 Frauen und 18 Männer antreten.

Alle Athleten bestreiten bei allen Events ihre beiden Disziplinen und versuchen, dabei insgesamt so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Am Ende werden die ersten Gesamtsieger der UCI Track Champions League feststehen.

Nach jedem der Events erhalten die vier Führenden in den Wertungen Sprint und Ausdauer die Sondertrikots der Spitzenreiter ihrer Klassements.

Die Disziplinen bei der UCI Track Champions League

Sprint: In sechs Vorläufen mit je drei Fahrern werden aus den 18 Teilnehmern sechs Halbfinalisten ermittelt. Aus den beiden Halbfinals mit wiederum je drei Fahrern rücken dann die beiden Sieger ins Finale vor.

In jedem Lauf geht es darum, am Ende von drei Runden im Velodrom an der Ziellinie das Rad vorne zu haben.

Keirin: Aus drei Vorläufen mit je sechs Fahrern qualifizieren sich die beiden ersten pro Lauf für das Finale. Ein Keirin-Rennen läuft über fünf Runden im Bahnradoval, wobei in den ersten beiden Runden ein Schrittmacher das Feld anführt, bevor dann der Kampf um den Sieg beginnt.

Scratch: Das Rennen wird über eine Distanz von fünf Kilometern ausgetragen, alle 18 Fahrer gehen gemeinsam ins Rennen. Nach 20 Runden steht fest, wer der Sieger ist und wie die Punkteverteilung aussieht.

Ausscheidungsfahren: Auch in diesem Rennen starten alle Fahrer gemeinsam, dann scheidet alle zwei Runden der jeweils letzte Fahrer im Feld aus.

Die Punkteverteilung ist in allen Disziplinen gleich: Es gibt Zähler für die Top 15, wobei der Sieg 15 Zähler einbringt, Platz zwei 17 und Rang drei 15. Danach geht es mit 13 und 11 Zählern weiter, bevor es für jeden weiteren Platz einen Zähler weniger gibt, bis hin zu einem Punkt für Rang 15.

Die UCI Track Champions League live im TV und im Livestream

Alle fünf Events der Serie werden live im TV auf Eurosport 1 übertragen. Am Mikrofon sind Ron Ringguth als Kommentator und Robert Bengsch als Experte. Auf Eurosport.de sowie in den Eurosport Apps werden die Rennen im kostenlosen Livestream übertragen. Zusätzlich gibt es auf der Sonderseite Videos, News, Interviews, Ergebnisse und Gesamtstände.

Auch bei Joyn und im Eurosport Player sowie mit der GCN-App könnt Ihr die UCI Track Champions League live verfolgen.

Daten wie nie zuvor: So revolutionär wird die UCI Champions League

Die Termine der UCI Track Champions League

Mallorca (Spanien) - Samstag, 6. November

Panevezys (Litauen) - Samstag, 27. November

London (Großbritannien) - Freitag, 3. Dezember

London (Großbritannien) - Samstag, 4. Dezember

Tel Aviv (Israel) - Samstag, 11. Dezember

Eurosport präsentiert den Auftakt der UCI Track Champions League am Samstag, 6. November aus dem Velodrom in Mallorca ab 18:45 Uhr live im TV und im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de und in der Eurosport App!

Von Mallorca bis Israel: Die Rennen der UCI Track Champions League

