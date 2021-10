Das größte Preisgeld in der neuen Bahnrad-Rennserie winkt dabei den Gesamtsiegern in den Kategorien Sprint bzw. Ausdauer, also jenen Fahrerinnen und Fahrern, die bei den fünf Events bis zum 11. Dezember 2021 die meisten Punkte in ihren Disziplinen sammeln.

Jeweils 25.000 Euro gibt es für diese vier Gewinner der Champions League, das Preisgeld erstreckt sich aber hinunter bis zu den letzten Plätzen der Gesamtwertung, niemand geht also leer aus.

Neben den Preisgeldern für die abschließende Gesamtwertung gibt es bei der neuen UCI Track Champions League auch Prämien in den einzelnen Rennen bei den fünf Stationen der Rennserie: In den acht Rennen jedes Abendes (Sprint, Keirin, Scratch, Ausscheidungsfahren bei Frauen wie Männern) gibt es Preisgeld für die Top Ten jeder Entscheidung, wobei ein Sieg 1000 Euro einbringt.

Eurosport präsentiert den Auftakt der UCI Track Champions League am Samstag, 6. November aus dem Velodrom in Palma de Mallorca ab 18:45 Uhr live im TV und im kostenlosen Livestream auf Eurosport.de und in der Eurosport App!

