In der vergangenen Saison zogen die vier Runden der UCI Track Champions League insgesamt 20.000 Zuschauer in die Velodrome. An den Bildschirmen haben sogar 149 Millionen Zuschauer das Bahnrad-Spektakel verfolgt - zur Verfügung gestellt vom Warner Bros. Discovery Network.

2022 will die UCITCL das nächste Level erreichen. Dieses Ziel soll mit einer umfassenden Berichterstattung und noch nie da gewesenen Einblicken erreicht werden.

Insgesamt 23 Kameras übertragen das Renngeschehen: 3 Ultra-Slomo-Kameras, 1 Kabelkamera mit Tracking-System für Augmented Reality. Dazu kommen in diesem Jahr zum ersten Mal weitere Bordkameras und Mikrofone für Schiedsrichter, Floor Manager und Showcaller Web3-Technologie, die erstmals 2022 zum Einsatz kommt, einschließlich Metaverse-Vorschauen für die Londoner Runden (mit Infinite Reality).

Gefahren wird in den Velodromen auf Mallorca (12. November), in Berlin (19. November), im französischen St-Quentin-En-Yvelines (26. November) und in London (2. und 3. Dezember). Gefordert werden die Athleten in den Disziplinen Keirin, Sprint, Scratch und Elimination.

Geballte Expertise: Wiggins und Co. führen durch die UCITCL

Um die Geschehnisse auf der Bahn auch richtig einordnen zu können, führen vier Granden des Radsports durch die ereignisreichen Wochen der UCI Track Champions League.

Sir Chris Hoy (sechsmaliger Olympiasieger), Sir Bradley Wiggins (viermaliger Olympiasieger), Alberto Contador (fünfmaliger Grand-Tour-Sieger) und Kristina Vogel (zweimalige Olympiasiegerin) stehen bei den Live-Übertragungen mit ihrer Expertise Rede und Antwort.

Im Starterfeld finden sich nicht weniger Erfolge als auf der Expertenbank. Unter den 76 Athleten und Athletinnen, die aus 25 Nationen stammen, finden sich 60 Weltmeister-Titel und 28 Olympia-Medaillen (14 Gold, 8 Silber, 6 Bronze).

Bis auf Emma Hinze, die ihre Teilnahme aufgrund körperlicher Erschöpfung abgesagt hat , treten mit Harrie Lavreysen (Sprint) und Katie Archibald und Gavin Hoover (beide Endurance).

Eurosport.de stellt einige der Top-Starter der UCI Track Champions League vor.

UCI Track Champions League: Grabosch, Archibald und Co. im Porträt

Harrie Lavreysen (Niederlande/Sprint)

Lavreysen ist der amtierende Meister der Sprintliga der Männer und hat Gold bei den letzten vier UCI-Bahnweltmeisterschaften sowie zwei Sprintgoldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 gewonnen. Vor dem Bahnradsport war Lavreysen Juniorenmeister im BMX. Er war einer der Stars in der UCI Track Champions League Dokumentarserie Back on Track. Abseits des Radsports studiert er Physik.

Stefan Bötticher (Deutschland/Sprint)

Bötticher, der im letzten Jahr Zweiter der Sprintliga wurde, bezeichnete die UCI TCL kürzlich als "unbeschreiblich", nachdem er das neue Format gelobt hatte. Der Deutsche hat bereits an der berühmten japanischen Keirin-Saison teilgenommen.

Jeffrey Hoogland (Niederlande/Sprint)

Hoogland wurde 2021 in Tokio 2020 zum ersten Mal Olympiasieger. Zuvor nahm er am UCI BMX Supercross World Cup teil. Sein persönliches Projekt ist der Umbau eines Wohnmobils mit der Radfahrerin und Partnerin Shanne Braspennincx.

Lea Friedrich (Deutschland/Sprint)

Friedrich ist siebenfache Weltmeisterin auf der Bahn und gewann bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 eine Silbermedaille im Teamsprint. Außerhalb des Radsports ist sie als Polizistin für die Bundespolizei tätig.

Shanne Braspennincx (Niederlande/Sprint)

Braspennincx gewann ihre erste olympische Goldmedaille in Tokio 2020 im Keirin. Außerhalb des Radsports ist sie Botschafterin für eine gemeinnützige Stiftung.

Taky Marie-Divine Kouamé (Frankreich)

Kouamé hat vor kurzem eine Goldmedaille bei den UCI-Bahnweltmeisterschaften in Paris gewonnen. Außerhalb des Radsports ist Kouamé eine Food-Bloggerin und betreibt einen eigenen Instagram-Account, der sich dem Essen widmet.

Pauline Grabosch (Deutschland/Sprint)

Grabosch ist vierfache Weltmeisterin und sechsfache Medaillengewinnerin bei Europameisterschaften. Sie gibt ihr Debüt in der UCI TCL im Jahr 2022.

Gavin Hoover (USA/Endurance)

Der amtierende Champion kehrt zurück, um seinen Langstrecken-Titel 2022 zu verteidigen. Hoover wuchs in Los Angeles auf und war als Kind ein Fan der Straßenradfahrer Fabian Cancellara und Tom Boonen.

Moritz Malcharek (Deutschland/Endurance)

Der in Berlin geborene Malcharek gewann dieses Jahr in München im Scratch-Rennen seine erste EM-Medaille. Er startet auch auf der Straße für Deutschland.

Matthijs Büchli (Niederlande/Endurance)

Büchli gewann seine erste olympische Goldmedaille in Tokio 2020 im Teamsprint, nachdem er zuvor vier Weltmeistertitel gewonnen hatte. In diesem Jahr wurde ein Film veröffentlicht, der seinen Wechsel von der Bahn- zum Straßenradsport dokumentiert und diesen Monat Premiere hatte.

Katie Archibald (Vereinigtes Königreich/Endurance)

Archibald ist die amtierende UCI TCL-Sprintmeisterin, nachdem sie in der letzten Saison die Frauenkonkurrenz dominiert hat. Sie hält auch den Rekord für die meisten Goldmedaillen (17) bei den Europameisterschaften. Orla Chennaoui vom WBD lobte Katie kürzlich dafür, dass sie 2022 wieder an den Start geht, nachdem sie in diesem Jahr leider ihren Partner verloren hat.

Lea Lin Teutenberg (Deutschland/Endurance)

Lea Lin Teutenberg hat drei Top-Ten-Platzierungen bei den jüngsten UCI-Bahn-Weltmeisterschaften in Paris erreicht. Sie stammt aus einer Familie ehemaliger Straßenradprofis, darunter Vater Lars Teutenberg, Onkel Sven Teutenberg und Tante Ina-Yoko Teutenberg.

Laura Kenny (Vereinigtes Königreich/Endurance)

Kenny ist eine der höchstdekorierten Olympioniken für das Team GB und hat 5 Goldmedaillen auf der Bahn gewonnen. Sie ist mit Jason Kenny verheiratet, dem erfolgreichsten Olympioniken und Bahnradfahrer des Teams GB, mit dem sie ein Kind, Albie, hat.

