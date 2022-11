Gerade weil Heimauftritte wie zuletzt bei der EM in München selten sind, ist ihr Stellenwert für Teutenberg so hoch: "Es gibt leider nicht viele große Rennen in Deutschland mehr, weder auf der Bahn noch auf der Straße für uns Frauen, umso schöner ist es, bei einem so großen Event vor heimischem Publikum fahren zu können und die deutschen Fans für den Sport begeistern zu können - deshalb freue ich mich sehr auf Berlin!"

Schon der Auftakt der Bahnrad-Rennserie am letzten Samstag in Palma de Mallorca hat die Kölnerin beeindruckt. "Es war total cool, die Stimmung in Mallorca war super. Für mich waren die Rennen ziemlich hart, weil ich direkt aus der Off-Season kam. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, mit Musik und Lightshow ist einfach eine ganz andere Stimmung in der Halle, das ist gar kein Vergleich zu einem Weltcup. Die UCI Track Champions League ist da eher ein bisschen wie bei den Sixdays, die Grundstimmung ist einfach ein bisschen lockerer und entspannter", schwärmt sie von ihrer Premiere.

Das Format der Rennserie hat der WM-Vierten im Ausscheidungsfahren angetan, obwohl in diesem Jahr sogar ein zusätzlicher, dritter Auftritt für die Endurance-Fahrerinnen hinzugekommen ist. "Für mich ist es eher gut, dass die Rennen etwas kürzer sind und die Belastung nicht so hoch ist.

In diesem Jahr gibt es jetzt noch vor dem eigentlichen Wettkampfprogramm ein Punktefahren, das ist für mich persönlich gar nicht schlecht", erklärt die 23-Jährige in einer Medienrunde vor dem Rennen - diese zusätzliche Belastung helfe ihr vor der Jagd um Sieg und Punkte in den Scratch- und Elimination-Hauptrennen des Abends.

UCI Track Champions League 2022 - Stefan Bötticher, Lea Sophie Friedrich, Lea Lin Teutenberg, Pauline Grabosch und Moritz Malcharek (v.l.n.r.) Fotocredit: SWPix

Teutenberg will ihre Chancen nutzen

Im Feld der 18 Fahrerinnen gehört Teutenberg noch zu den jüngeren Starterinnen im Vergleich zu Bahnrad-Ikonen wie Laura Kenny oder Katie Archibald. Doch im Kampf um das begehrte hellblaue Führungstrikot sieht die Fahrerin vom Team Ceratizit WNT pro Cycling keine Überfliegerin im Feld.

"Die Gesamtwertung ist in diesem Jahr sehr offen bei uns. Das Niveau ist nach der WM sehr hoch, es gibt sehr viele starke Fahrerinnen, keine große Top-Favoritin und es kann sehr viel passieren. Ich hoffe, dass ich auch noch die eine oder andere Chance nutzen kann", kündigt die Vertreterin der Radsport-Dynastie Teutenberg an.

Eurosport überträgt die UCI Track Champions League aus Berlin am Samstag, 19. November ab 18:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und im Livestream bei discovery+ online. Tickets fürs Topevent gibt es hier!

