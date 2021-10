Von den Verfolgungs-Olympiasiegerinnen, die in Tokio in allen drei Runden Weltrekord gefahren waren, sind neben Brennauer auch Franziska Brauße und Mieke Kröger bei der WM dabei. Lisa Klein fehlt wegen einer Schulterverletzung, für sie rückt Laura Süßemilch in den Vierer.

Im Sprint-Bereich ruhen die deutschen Hoffnungen auf der Cottbuserin Hinze, die bei der WM 2020 in Berlin Gold im Sprint, Teamsprint und Keirin geholt hatte. Pauline Grabosch, im Vorjahr mit Hinze Teamsprint-Weltmeisterin, und Lea Friedrich, die in Tokio an der Seite von Hinze Silber geholt hatte, sind in Roubaix ebenfalls am Start.

In Berlin hatte die BDR-Auswahl mit vier Titeln und insgesamt acht Medaillen Platz zwei im Medaillenspiegel hinter den Niederlanden belegt. Die deutschen Männer hatten nur eine Medaille durch Roger Kluge und Theo Reinhardt im Madison gewonnen. Reinhardt ist auch in Roubaix dabei.

Weltmeisterschaften An der Pforte zur Hölle: Brennauer und der Gold-Vierer in Roubaix gefordert GESTERN AM 14:39

(SID)

