Bahnradsport

Bahnrad-WM 2021 in Roubaix: Entscheidung im Omnium der Männer - Elia Viviani sichert sich Bronze

Elia Viviani (Italien) holt bei der Bahnrad-WM 2021 in Roubaix im Omnium mit dem letzten Sprint noch die Bronzemedaille. Gold geht an Ethan Hayter (Großbritannien), Silber an Aaron Gate (Neuseeland).

00:03:17, vor 2 Minuten