Gold. Gold. Gold. Gold. Gold. Doch Lisa Brennauer ist noch immer nicht satt, der sechste Titel in diesem so spektakulären Jahr soll her. "Jetzt gehe ich ohne Druck in die Einerverfolgung", sagte der deutsche Radstar dem SID vor ihrem WM-Showdown über 3000 m am Samstag: "Und freue mich auf den Wettkampf."

Die Duelle "Frau gegen Frau" auf dem Oval in Roubaix sollen für Brennauer der krönende Abschluss einer schier unglaublichen Saison werden. Dass die 33-Jährige in 2021 kaum zu schlagen ist, hatte sie am Donnerstagabend erneut bewiesen - mit dem Gold-Triple in der Mannschaftsverfolgung.

Nach dem Olympia-Triumph in Tokio und zuletzt EM-Gold holten sich Brennauer, Franziska Brauße, Mieke Kröger sowie Laura Süßemilch auch den WM-Titel.

"Nach dem Olympiasieg war alles, was kam, eine Zugabe", sagte Brennauer: "Dass wir das Triple geschafft haben, war unbeschreiblich." Aus dem Feiern kommt die schnelle Frau aus dem Allgäu gar nicht mehr heraus, schließlich darf sie sich ja auch noch Europameisterin in der Einerverfolgung und Straßen-Weltmeisterin im Zeitfahr-Mixed nennen.

Brennauer freut sich auf Tour de France

"Ein Traum", so beschrieb Brennauer selber ihr Jahr. Kein Wunder, dass sie "erstmal alles sacken lassen" will. Aber wer nun befürchtet, Rad-Queen Brennauer könnte womöglich nach all diesen Siegen abdanken, kann aufatmen. "Für mich wird es 2022 weitergehen", sagte sie.

Ob sie sich auch wieder auf der Bahn zeigen wird, oder ganz auf die Straße konzentriert, ließ Brennauer noch offen. Aber es ist kein Geheimnis, dass der Asphalt sie ganz besonders reizt. Besonders die Rückkehr der "Tour de France Femmes" 2022 hat es ihr angetan. "Es sieht klasse aus. Es wird eine Wahnsinns-Veranstaltung", hatte Brennauer zuletzt dem SID gesagt: "Ich erwarte schon, dass es direkt ein Highlight in unserem Wettkampfkalender wird. Es ist auch ein Zeichen für den Frauenradsport und den Weg, den wir gehen."

Doch erst einmal soll für Brennauer noch das sechste Gold in diesem Jahr her - ganz ohne Druck, aber mit viel Vorfreude.

