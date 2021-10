Am Samstag hatte Friedrich, deren Start in Roubaix krankheitsbedingt bis kurz vor der WM gefährdet war, Gold im 500-m-Zeitfahren geholt. Zum Auftakt am Mittwoch war sie Teil des siegreichen Sprint-Teams, zudem gab es Silber im Einzelsprint.

Hinze (Cottbus), die in Roubaix Gold im Sprint und im Teamsprint gewonnen hatte, verzichtete leicht erkrankt ebenso auf einen Start wie Teamsprint-Weltmeisterin Pauline Grabosch (Erfurt). 2020 in Berlin hatte Hinze den Dreierschlag mit Siegen in Sprint, Teamsprint und Keirin geschafft.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Friedrich überrascht nach Gold

Weltmeisterschaften WM-Rekord: Brennauer, Brauße und Kröger schreiben in Roubaix Geschichte VOR 6 STUNDEN

(SID)

Weltmeisterin Friedrich: "Unglaubliches Rennen, sehr schmerzhaft"

Weltmeisterschaften WM-Rekord: Brennauer, Brauße und Kröger schreiben in Roubaix Geschichte VOR 6 STUNDEN