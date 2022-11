"Ich hoffe, dass die Zeit kommt, in der wir eine konkrete Einigung erzielen."

Tags zuvor hatte Russland den Druck erhöht und Griner in eine Strafkolonie in der Republik Mordowien gebracht. Dies teilten die Anwälte der zweimaligen Olympiasiegerin mit. Mordowien, eine Region in Zentralrussland, ist für ihre Gefängnisse und ihr hartes Klima bekannt.

Griner ist seit Februar inhaftiert. Sie war am Moskauer Flughafen Scheremetjewo festgenommen worden, weil sie Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck mitführte.

Die 32-Jährige war Anfang August zu neun Jahren Haft verurteilt worden.

(SID)

