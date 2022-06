Erfolgreichster Berliner Werfer war Yovel Zoosman mit 14 Zählern. Am Dienstag steht das zweite Duell in München auf dem Programm.

"Wir hatten am Ende keine Energie mehr, im Kopf und in den Beinen", erklärte Bayern-Trainer Andrea Trinchieri bei "MagentaSport": "Das war ein Tritt in den Hintern. Wir müssen auf dem Platz antworten."

Ad

Berlin ging nach sechs freien Tagen ins Auftaktspiel vor 10.567 Zuschauern, die Münchner hatten dagegen keine 48 Stunden Pause. Doch Müdigkeit war den Bayern, die sich mit einem 3:2 gegen die Telekom Baskets Bonn in die Finalserie gekämpft hatten, kaum anzumerken. Hohe Trefferquoten von der Dreipunktelinie sorgten in der ersten Hälfte für ein sehr unterhaltsames Spiel, kein Team konnte sich absetzen.

NBA Superstar James träumt von eigenem NBA-Team VOR 18 STUNDEN

Nach dem Seitenwechsel wurde die Begegnung intensiver, Fouls häuften sich, auch die Emotionen auf den Trainerbänken kochten hoch. Spiel eins im vierten Finalduell beider Vorzeigeklubs nach 2018, 2019 und 2021 entschied schließlich Alba, das zu Beginn des Schlussabschnitts einen 11:0-Lauf hinlegte.

Gut fünf Minuten vor der Schlusssirene lag die Mannschaft von Israel Gonzalez 72:65 vorne - es war bis dato die höchste Führung im gesamten Spiel. Trinchieri tobte in der Auszeit, doch seine Mannschaft kam nicht mehr zurück.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Basketball: Wohlfarth-Bottermann wechselt nach Hamburg

(SID)

Amoklauf an US-Grundschule rührt Kerr zu Tränen: "Ich habe es so satt..."

NBA Boston in NBA-Finals wieder in Führung - Curry angeschlagen GESTERN AM 06:17