Gegen Ende der Veranstaltung trat zunächst die Basketball-Ikone Michael Jordan an das Mikrofon. MJ musste während des Großteils seiner Rede weinen, konnte die Stimmung aber auch mit einem Spruch auflockern.

"Er hat mich drankgekriegt. Jetzt muss ich ein weiteres weinendes Meme von mir sehen", gestand der 57-Jährige.

Video - "Muss mich wieder als Heul-Meme sehen": Jordan sorgt für Lacher bei Kobe-Gedenkfeier 00:36

Jordan spielt damit auf ein Bild an, das ihn weinend bei der Hall-of-Fame-Zeremonie zeigt und das seit Jahren mit etlichen Sprüchen untertitelt im Internet kursiert. Das Meme hat mittlerweile Kult-Status erreicht.

Shaquill O'Neal wusste ebenfalls mit einer Anekdote das Publikum zu erheitern.

O'Neal: "Deinen Töchtern alle deine Moves beibringen"

In einem Spiel während O'Neals und Bryants gemeinsamer Zeit bei den Los Angeles Lakers beschwerten sich die Mitspieler bei Shaq, dass Kobe nicht den Ball passen würde. Also nahm O'Neal sich den Teamkollegen zur Brust:

"Kobe, es gibt kein Ich (engl. "I") in Team", belehrte der heute 47-Jährige den Shooting Guard damals, doch Kobe antwortete: "Aber ein mich (engl. M-E), Motherf*****". Das Publikum brach in schallendes Gelächter aus.

O'Neal ging auch auf Bryants hinterbliebene Töchter ein. "Ich werde Natalia, Bianka und Capri alle deine Moves beibringen und ich verspreche, dass ich ihnen nicht meine Freiwurftechnik zeige", sagte der frühere Center lächelnd. Seine Freiwurftechnik war ja bekanntermaßen nicht die Beste...

