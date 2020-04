Der fünfmalige NBA-Champion Kobe Bryant und Gianna, die 13-jährige gemeinsame Tochter des Paares, kamen am 26. Januar bei einem Hubschrauberabsturz in der Nähe von Los Angeles ums Leben.

Gianna wurde am Freitag gemeinsam mit ihren Basketball-Teamkolleginnen Payton Chester und Alyssa Altobelli, die ebenfalls bei dem Absturz starben, bei der Talenteverlosung der Frauen-Profiliga WNBA ehrenhalber ausgewählt. Vanessa Bryant erklärte in einer Videobotschaft, dass der Einzug in die Frauen-Profiliga für Gianna "die Erfüllung eines Traums gewesen wäre".

(SID)