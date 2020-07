Der Restart der NBA live im TV und im Livestream: Am 30. Juli soll die NBA nach der Zwangspause durch die Coronapandemie fortgesetzt werden. Ausgetragen werden die Partien im Disney World Campus in Orlando/Florida. Die Matches werden in Deutschland nicht live im TV übertragen. DAZN zeigt die Partien im Livestream. Eurosport.de hält Euch über die Entscheidung in der NBA auf dem Laufenden.

Am Donnerstag, 30. Juli, startet die NBA nach der Zwangspause durch die Coronapandemie wieder in die Saison. Die Partien finden im Disney World Campus in Orlando statt. Im ersten Spiel nach dem Restart stehen sich die New Orleans Pelicans und die Utah Jazz gegenüber. Spielbeginn ist in der Nacht auf Freitag um 0:30 Uhr deutscher Zeit.

Der Beginn der Playoffs ist für den 17. August angesetzt. Die Matches stehen in den durch die Pandemie gebeutelten USA allerdings auf der Kippe.

Die NBA live im TV

Die Matches der NBA werden in Deutschland nicht live im TV übertragen.

Die NBA im Livestream

Bei DAZN gibt es alle Spiele der NBA im Livestream. Hier könnt Ihr beim Neubeginn bis zum letzten Finalmatch live mit von der Partie sein.

Die NBA bei Eurosport.de

Eurosport.de hält Euch über den Neubeginn der NBA auf dem Laufenden. Hier gibt es alle News zum Restart und den späteren Playoffs.

