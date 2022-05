"Ich habe es so satt, hier oben zu stehen und den erschütterten Familien da draußen mein Beileid auszusprechen. Ich habe es so satt, dass... es tut mir leid. Ich bin die Schweigeminuten leid. Genug", ergänzte der 56-Jährige und schlug dabei vor Wut und Trauer auf den vor ihm stehenden Tisch.

Gleich zu Beginn hatte Kerr klargestellt, dass er an diesem Tag nicht über Basketball sprechen wolle.

"Alle Fragen zum Basketball spielen keine Rolle. Seit wir losgefahren sind, wurden 400 Meilen von hier 14 Kinder und eine Lehrerin getötet", legte der Basketball-Coach los.

Kerr ergänzte: "In den letzten zehn Tagen wurden ältere Schwarze in einem Supermarkt in Buffalo ermordet. In Südkalifornien wurden asiatische Kirchenbesucher getötet."

Steve Kerr fordert Politik zum Handeln auf

Damit spielte der ehemalige NBA-Profi auf die zunächst veröffentlichte Opferzahl, die später erhöht wurde, sowie zwei weitere Schießereien an, bei denen in Buffalo zehn Afro-Amerikanner*innen in einer rassistisch motivierten Bluttat sowie ein Kirchenbesucher in Kalifornien erschossen wurden.

Kerr forderte die US-Politik auf, endlich geschlossen für strengere Waffengesetze einzutreten. "Ich frage alle Senatoren, die sich weigern, etwas gegen die Gewalt und die Schießereien in Schulen und Supermärkten zu unternehmen, ich frage Sie: Werden Sie Ihr Machtstreben über das Leben unserer Kinder, älteren Menschen und Kirchenbesucher stellen? Genau so sieht es aus. Das ist es, was wir jede Woche tun. Ich habe also die Nase voll. Ich habe genug", bekräftigte der Warriors-Coach.

Das Verhalten der Politiker sei "erbärmlich". Sportlich endete der Tag für die Golden State Warriors mit einer Niederlage. Die Dallas Mavericks gewannen Spiel vier im Playoff-Halbfinale mit 119:109 und verkürzten in der Best-of-seven-Serie auf 1:3.

Nach dem Spiel meinte Kerr in Bezug auf den Amoklauf: "Die Kabine war vor dem Spiel sehr still. Der Schock, die Wut und die Trauer sind bei allen unseren Jungs und sicher auch bei allen anderen im Gebäude zu spüren." Auch der 56-Jährige verlor durch Waffengewalt ein Familienmitglied. 1984 wurde sein Vater Malcolm Kerr in dessen Funktion als Präsident der amerikanischen Universität in Beirut von Terroristen erschossen.

(mit SID)

