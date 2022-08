Von seinen Fans als “His Airness” verehrt, gilt Michael Jordan als bester Basketballspieler aller Zeiten. Die gefeierte Doku-Serie “The Last Dance”, die unter der Regie von Jason Hehir entstanden ist, begleitet eine der größten Ikonen und erfolgreichsten Teams der Sportgeschichte bei der Jagd nach ihrem sechsten Meisterschaftstitel in der NBA.

In zuvor nie gezeigten Szenen aus der Saison 1997/1998 zeigt “The Last Dance” Michael Jordan und seine Kollegen von den Chicago Bulls Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr und Cheftrainer Phil Jackson in Aktion. Ab 07. August ist die Doku-Serie erstmals im Free-TV auf DMAX, immer sonntags ab 22:15 Uhr, in Doppelfolgen zu sehen.

1997 hatten die Chicago Bulls gerade ihren fünften NBA-Titel gewonnen, doch in der Chefetage des Vereins rumorte es. Trotz der Erfolge wurden Rufe nach einem Umbruch laut.

Die These, dass einige Akteure den Zenit ihrer Leistungsfähigkeit erreicht hatten, konnten die als Ausnahmesportler gefeierten Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman und Co. nur auf dem Spielfeld widerlegen. Beim Kampf um die Meisterschaft wurden die Profis von TV-Kameras begleitet.

"The Last Dance": Von den Wurzeln bis zum Titel

"The Last Dance" liefert spannende Einblicke hinter die Kulissen und zeigt das Porträt von Jordans Bulls, das erst über 20 Jahre später ans Licht kommt. Die zehnteilige Serie dokumentiert den Verlauf der turbulenten Saison und liefert zudem Rückblicke in die Zeit, in der alles begann - von Jordans Wurzeln, über den Aufbau des Teams in den 80ern bis hin zu den ersten Titeln.

Jordans wichtigste Teamkollegen sowie seine Rivalen und weitere Experten der Basketball-Szene kommen mit faszinierenden Hintergrundgeschichten, packenden Insiderinfos und spannenden Interviews zu Wort und zeichnen ein Bild der Spannungen und Konflikte, die diesen letzten Kampf um die Meisterschaft ausgemacht haben.

