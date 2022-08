Walkenhorst hatte in München dank einer Wildcard ihr erstes internationales Turnier nach ihrem zwischenzeitlichen Karriereende 2019 gespielt. Für ihre Partnerin Lippmann war es die erste Beach-EM gewesen. Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin will sich mit Laura Ludwig für die Olympischen Spiele 2024 in Paris qualifizieren.

Müller/Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) verloren in der Zwischenrunde gegen Margherita Bianchin/Claudia Scampoli mit 1:2 (21:12, 19:21, 15:17). Die Italienerinnen treffen am Abend (18:00 Uhr) auf Karla Borger und Julia Sude (Düsseldorf).

Neben Borger/Sude hatten zuvor zwei weitere deutsche Frauen-Duos als Gruppenerste den direkten Sprung in das Achtelfinale geschafft.

Die deutschen Meisterinnen Chantal Laboureur/Sarah Schulz (Stuttgart/Düsseldorf) spielen dort gegen Böbner/Verge-Depre (19:00 Uhr). Außerdem kämpfen Sandra Ittlinger/Isabel Schneider (Hamburg) um die Viertelfinal-Teilnahme (20:00 Uhr).

