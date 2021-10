"Gesundheitliche Gründe" hätten keine Rolle gespielt, sagte Thole auf einer Pressekonferenz: "Ich möchte einen neuen Schwerpunkt in meinem Leben setzen. Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen."

Seit 2018 hatte der 2,06 große Thole mit Wickler zusammengespielt und bei der Heim-WM in der Hansestadt den größten Erfolg gefeiert.

In diesem Jahr schied das Duo bei den Olympischen Spielen in Tokio im Viertelfinale aus. Auch bei der EM in Wien verpassten Thole/Wickler eine Medaille.

"Ich wollte Clemens auch nicht aufhalten. Er muss zusehen, dass er sich mit einem neuen Partner vorbereitet", sagte Thole. "Ich war am Anfang von der Entscheidung überrascht, sie hat mich unerwartet getroffen", sagte Wickler, der Tholes Entschluss aber "zu 100 Prozent nachvollziehen" kann.

