Vanessa Voigt (3 Strafrunden/+2:36,1 Minuten) landete bei ihrer Weltcuppremiere in diesem Wettbewerb auf Platz 24.

Herrmann hatte ihren Start am Morgen kurzfristig abgesagt . "Ich bin schon lange genug als Sportlerin aktiv, um zu wissen, dass man nur hundert Prozent gesund eine Spitzenleistung erbringen kann", schrieb die 32-Jährige bei "Instagram". Preuß fehlte wie schon in den ersten beiden Rennen in Frankreich wegen ihrer Fußverletzung nach einem Treppensturz.

Ad

Die Schwedin Öberg legte trotz zwei Fehlern in 35:21,7 Minuten nach ihrem Premierensieg im Verfolger am Samstag gleich nach. Lokalmatadorin Julia Simon (2/+10,7) sicherte sich in einem packenden Vierkampf auf der Schlussrunde Rang zwei vor der Russin Kristina Restsowa (2/+12,1).

Annecy-Le Grand Bornand Trotz Aufholjagd: DSV-Damen verpassen Top Ten - Zwangspause für Preuß GESTERN AM 13:18

Nach dem Jahreswechsel geht es zu den beiden Heimweltcups. Für die Skijägerinnen ist das erste Rennen in 2022 am 7. Januar der Sprint von Oberhof.

Das könnte Dich auch interessieren: Doll löst Peking-Ticket in Verfolgung - Lesser mit halber Olympia-Norm

(SID)

"Ein Traumtag!" Fillon Maillet feiert Heimsieg in Verfolgung

Annecy-Le Grand Bornand Herrmann lässt Massenstart von Annecy aus VOR 4 STUNDEN