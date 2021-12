Hoffnungsträgerin Preuß war nach ihrer Pause im Sprint im Jagdrennen zwar ohnehin nicht startberechtigt, muss allerdings nach ihrem Treppensturz eine Zwangspause von mindestens zehn Tagen einlegen. Eine genaue Diagnose ihrer Fußverletzung soll es nach der Rückkehr in die Heimat geben. Den geplanten Start bei der World Team Challenge in Ruhpolding am 28. Dezember muss sie wohl absagen.

Die Sprintzweite Elvira Öberg (Schweden) feierte mit zwei Strafrunden in 29:27,0 Minuten ihren ersten Weltcupsieg, auch ihre Schwester Hanna (2/+11,6) stand als Dritte auf dem Podest.

Die Französin Julia Simon (1/+4,2) komplettierte das Stockerl. Vanessa Voigt (2/+1:49,8) verbesserte sich als zweitbeste Athletin des Deutschen Skiverbandes (DSV) um 13 Ränge auf Platz 19.

Annecy-Le Grand Bornand Nach Preuß-Ausfall: Deutsche Damen in Annecy weit zurück GESTERN AM 14:54

Zum Jahresabschluss findet am Sonntag (ab 12:45 Uhr live bei Eurosport) noch der Massenstart über 12,5 km statt, ehe es 2022 mit den Heimweltcups in Oberhof und Ruhpolding weitergeht.

(SID)

