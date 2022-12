"Juliane hat nach guter Entwicklung im Sommer in den letzten Wochen noch nicht ganz zeigen können, was sie wirklich drauf hat", sagte Sportdirektor Felix Bitterling, auch Philipp Nawrath suche "momentan noch seine Form".

"Janina kommt nach sehr guten Ergebnissen beim IBU Cup in Idre zurück ins Weltcup-Team. Philipp Horn hatte eine sehr gute Vorbereitung über die Sommermonate. Er konnte sich bei den Qualifikations-Wettkämpfen in Vuokatti knapp nicht für die ersten Weltcups anbieten. In Idre hat er die Herausforderung in der zweiten Liga angenommen, tolle Ergebnisse gezeigt und ergänzt nun folgerichtig unser Weltcup-Team", so Bitterling weiter.

Ad

In Frankreich stehen am Donnerstag und Freitag zunächst die Sprints auf dem Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Verfolgungs- und Massenstartrennen folgen.

Hochfilzen "Frustrierend!" Fillot Maillet in der Krise UPDATE GESTERN UM 19:10 UHR

Der Biathlon-Weltcup im Livestream mit discovery+

Das Frauen-Aufgebot: Denise Herrmann-Wick (Oberwiesenthal) , Janina Hettich-Walz (Schönwald), Franziska Preuß (Haag), Sophia Schneider (Oberteisendorf), Vanessa Voigt (Rotterode), Anna Weidel (Kiefersfelden)

Das Männer-Aufgebot: Benedikt Doll (Breitnau), Philipp Horn (Frankenhain), Johannes Kühn (Reit im Winkl), Roman Rees (Schauinsland), Justus Strelow (Schmiedeberg), David Zobel (Partenkirchen)

Das könnte Dich auch interessieren: "Das ist Wahnsinn!" Olympiasieger Rösch mit Klartext zur Klima-Krise

(SID)

Staffel-Auftakt nach Maß: DSV-Männer jubeln über Platz zwei

Hochfilzen "Wie Ole zu seinen besten Zeiten": Bö deklassiert Konkurrenz UPDATE GESTERN UM 18:13 UHR