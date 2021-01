Franziska Preuß gehörte auf der Schlussrunde zur Spitzengruppe, konnte aber auf den letzten Metern nicht mehr mit Julia Simon und Hanna Öberg mithalten. Auch Lisa Theresa Hauser, die am Donnerstag im Einzelwettkampf über 15 Kilometer ihren ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, war am Ende zu stark für die 26-jährige Deutsche.

Preuß, die im Einzel am Donnerstag mit Platz 33 noch enttäuscht hatte, sammelte damit Selbstvertrauen für die Weltmeisterschaften in Pokljuka (10. bis 21. Februar). "Ein bisschen schade, dass es jetzt der vierte Platz war, aber trotzdem muss ich schon zufrieden sein", sagte Preuß im "ZDF".

Vanessa Hinz kam in der Spitzengruppe zum letzten Schießen, mit vier Fehlern fiel sie aber auf Rang 18 zurück und verspielte noch die Norm (einmal Top 8 oder zweimal Top 15) für die Einzelstarts bei den Titelkämpfen in Slowenien.

Am Sonntag schließen die Frauen-Staffel über 4x6 km (12:45 Uhr) und der Massenstart der Männer über 15 km (15:05 Uhr) die WM-Generalprobe in Südtirol ab. Zuvor steht am Samstag um 15:05 Uhr noch die Staffel der Männer an.