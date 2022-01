Erik Lesser und Philipp Nawrath bereiten sich zuhause auf Peking vor, Johannes Kühn nach überstandener Corona-Infektion und Roman Rees legen noch eine kurze Wettkampf-Pause ein: Ohne vier Olympiastarter waren die deutschen Biathleten beim Weltcup in Antholz im Einzel über 20 km chancenlos.

Benedikt Doll überzeugte zwar in der Loipe als Fünftschnellster, aber nach vier Schießfehlern musste sich der 31-Jährige beim Überraschungssieg des Russen Anton Babikow als bester Biathlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) mit Rang zwölf begnügen.

Ad

Gut zwei Wochen vor dem Start der Olympischen Winterspiele in Peking (4. bis 20. Februar) zeigte sich Doll bei der Generalprobe dennoch zufrieden.

Antholz Olympia-Generalprobe in Antholz: Sorgen wegen Corona und Preuß GESTERN AM 12:44

"Ich habe in der ersten Runde gedacht, dass es läuferisch nicht so gut war. Aber es lief ganz gut. Es hat Spaß gemacht, auch wenn es richtig hart war", sagte Doll, zuletzt Zweiter im Sprint von Ruhpolding. "Das ist positiv, dass Benni da so toll mithalten konnte", lobte auch ARD-Experte Arnd Peiffer seinen früheren Kollegen.

Lesser und Nawrath verzichten auf Antholz

Im Gegensatz zu Lesser und Nawrath wollte Doll beim letzten Weltcup vor den Winterspielen in 1600 m Höhe in Antholz unbedingt dabei sein. Wenn er bis zum Olympia-Einzel am 8. Februar "keinen Wettkampf laufe, ist das doch sehr lang".

Lesser und Nawrath wählten einen anderen Weg und verzichteten auf Antholz, um sich noch einmal zuhause in aller Ruhe auf Olympia vorzubereiten. Kühn, in diesem Winter bislang einziger deutscher Sieger, verzichtete auf das Einzel-Rennen, um mit Blick auf Peking nach überstandener Corona-Infektion "einen sinnvollen Aufbau zu realisieren". Er wird wie Roman Rees am Samstag beim Massenstart zum Einsatz kommen.

Doll lag 2:44,6 Minuten hinter dem fehlerfreien Babikow, der in 49:46,8 Minuten vor dem Norweger Tarje Bö (2/+9,7 Sekunden) und seinem Landsmann Said Karimulla Khalili (1/+48,5 Sekunden) triumphierte. Justus Strelow (2/+3:49,3) musste sich mit Rang 22 begnügen. David Zobel (4/+4:27,1), der als Ersatzmann für Peking nominiert ist, Lucas Fratzscher (5/+6:50,4) und Marco Groß (3/+7:10,7) bei seinem Weltcup-Debüt kamen auf die Ränge 31, 59 und 65.

Franziska Preuß im Wettlauf gegen die Zeit

Am Freitag (14:15 Uhr bei Eurosport) findet das Einzel der Frauen über 15 km statt. Franziska Preuß, die sich nach Fußverletzung und Corona-Infektion im Aufbau befindet und in Antholz nicht am Start sein wird, fehlt ebenso wie Denise Herrmann. Die 33-Jährige kommt wie Vanessa Voigt nur am Sonntag im Massenstart zum Einsatz.

Bei Preuß ist es vor Olympia nach wie vor ein Wettlauf gegen die Zeit. "Wir denken Tag für Tag, ich bin aber ein positiver Mensch", sagte Bernd Eisenbichler, Sportlicher Leiter der Biathleten am Donnerstag in der "ARD". Geplanter Abflug für das Team ist am 31. Januar von Frankfurt aus. Notfalls, so Eisenbichler, gebe es für Preuß "auch noch spätere Flüge".

Bei den Männern steht in Antholz neben dem Massenstart am Sonntag die Staffel über 4x7,5 km auf dem Programm. Die Frauen-Staffel über 4x6 km findet am Samstag statt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Sturzopfer Ferstl "ziemlich mitgenommen" aber startbereit

(SID)

White schreibt Geschichte: Mit Traumdurchgang zu drittem Olympiasieg

Antholz Kühn in Antholz wieder mit dabei - Preuß setzt weiter aus 17/01/2022 AM 13:27