Knapp zwei Wochen vor den Olympischen Winterspielen unterstrichen die Norweger um die Brüder Johannes Thingnes und Tarjei Bö mit ihrem dritten Saisonsieg ihre Favoritenrolle.

Sie gewannen mit vier Nachladern beeindruckend vor Russland (1+12) und dem DSV-Team, das sich am Schießstand ebenfalls nur vier Nachlader leistete.

Johannes Kühn und Benedikt Doll, der am Samstag im Massenstart triumphiert hatte, verzichteten auf das Staffelrennen. Erik Lesser und Philipp Nawrath waren beim Weltcup in Antholz überhaupt nicht im Einsatz.

Ab Montag bereitet sich das Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) in einem Höhentrainingslager in Antholz auf Olympia vor. Am 31. Januar ist der Abflug von Frankfurt nach Peking geplant. Am 5. Februar findet die Mixed-Staffel statt. Danach folgen die Einzelrennen der Frauen (7.2.) und Männer (8.2.).

