Generell hat Peiffer den Eindruck, dass in Sachen Doping im Biathlon in letzter Zeit "stärker" durchgegriffen wird. "Früher wurde ich hauptsächlich von der nationalen NADA kontrolliert", sagte der fünfmalige Weltmeister: "Mittlerweile klingeln die IBU-Dopingkontrolleure bei mir sehr viel häufiger. Ich vermute, dass das bei anderen Nationen auch so ist."