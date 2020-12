Die deutsche Top-Biathletin Denise Herrmann gönnte sich zu Hause in Ruhpolding eine kurze schöpferische Pause. Sie werde jetzt "vom Kopf her zwei Tage etwas rausgehen, damit ich wieder frei von der Leber weg laufen kann", sagte die 31-Jährige nach ihren enttäuschenden Leistungen beim ersten Teil des Weltcups in Hochfilzen, bevor sie schon am Dienstag wieder nach Österreich zurückkehrt.

Herrmann befindet sich nach einem vielversprechenden Saisonstart im Tief und hat überraschend auch beim Laufen Probleme. Vor dem Sprint über 7,5 km am Freitag ist bei der Deutschen Ursachenforschung angesagt. Nach einem vielversprechenden Saisonstart mit Platz zwei im Einzel läuft es bei Herrmann nicht so recht - und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Dass die ehemalige Langläuferin auch in dieser Saison im Schießen (schon 16 Fehler) große Probleme hat, verwundert trotz des neuen Schießtrainers Engelbert Sklorz kaum. Neu sind bei Herrmann jedoch ihre wenig überzeugenden Auftritte in der Loipe. Hatte sie in den vergangenen Jahren das Laufen dominiert, so weist sie in diesem Winter ungewohnte Defizite auf. Rückstände von fast 30 Sekunden auf eine Marte Olsbu Röiseland, eine Tiril Eckhoff oder Justine Braisaz-Bouchet entsprechen nicht den hohen Erwartungen der Verfolgungs-Weltmeisterin von 2019.