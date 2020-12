Hinter Marte Olsbu Röiseland, die bei zwei Schießfehlern in 29:04,6 Minuten gewann, wurde Sprintsiegerin Dzinara Alimbekava aus Belarus Zweite (0 Fehler/+13,9). Das Podest komplettierte die Französin Julia Simon (3/+17,8).

Ein ganz starkes Rennen zeigte die Gesamtweltcupführende Hanna Öberg. Die Schwedin ging nach einem enttäuschenden Rennen nur als 29. in den Verfolgungswettkampf, blieb in den vier Schießeinlagen aber fehlerfrei und kämpfte sich so bis auf Rang vier vor (+21,4). Zum Podest fehlten ihr am Ende nur 3,6 Sekunden.

Auch Denise Herrmann war nach ihrem 32. Platz im Sprint am Freitag auf Wiedergutmachung aus. Dies gelang ihr jedoch bei Weitem nicht so gut wie Öberg. Nach vier Fehlern am Schießstand kam die Verfolgungs-Weltmeisterin von 2019 als 25. ins Ziel.

Maren Hammerschmidt startete nur eine Position hinter Herrmann, doch anstatt sich vorkämpfen zu können, fiel sie zurück. Die 31-Jährige wurde nach drei Schießfehlern 38.

Die zweifache Staffel-Weltmeisterin Vanessa Hinz hatte als 62. im Sprint die Qualifikation für die Verfolgung verpasst.

Bei den Frauen geht es am Freitag (14:15 Uhr live bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn PLUS+) in Hochfilzen mit dem nächsten Sprint über 7,5 km weiter.

(mit SID)

