Statt Dale gehören nun neben den Brüdern Johannes Thingnes und Tarjei Bö auch Sturla Holm Lægreid und Vetle Sjåstad Christiansen sowie die beiden aufstrebenden Talente Sivert Bakken und Filip Andersen zum A-Kader.

"Wir mussten diese Entscheidung treffen, um die besten Arbeitsbedingungen für das Elite-Team zu gewährleisten. Eine Anzahl von sechs Athleten ist nach unseren Erfahrungen einfach ideal, um diese Gruppe bestmöglich zu betreuen", erklärte Trainer Per Arne Botnan die Entscheidung.

Dale war in der Saison 2020/2021 Fünfter im Gesamtweltcup geworden und hatte in Hochfilzen im Sprint seinen ersten Weltcupsieg gefeiert. Bei den Weltmeisterschaften in Antholz hatte er mit der Staffel die Silbermedaille gewonnen, ein Jahr später auf der Pokljuka holte er die Bronzemedaille im Einzel und die Silbermedaille im Massenstart.

Doch zuletzt kam der 24-Jährige nicht mehr an die Leistungen des Vorjahres heran.

"Wie nach einer Trennung"

In der zurückliegenden Saison lief er lediglich in Östersund und Ruhpolding im Weltcup, trat ansonsten hauptsächlich im zweitklassigen IBU-Cup an. Die Degradierung Dales in die zweite Mannschaft kam insofern nicht allzu überraschend, traf den Norweger aber dennoch hart.

"Ich fühle mich, wie nach einer Trennung. Als ob ich verlassen worden wäre. Schließlich ist es gerade ein Jahr her, als ich bei der WM noch zwei Medaillen geholt habe", verriet Dale gegenüber "NRK"

Allerdings wollte er seine Aussagen nicht als Kritik verstanden wissen und nahm insbesondere die beiden Youngster in Schutz. "Meine Worte sollen nicht gegen Sivert und Filip gerichtet sein. Im Gegenteil, ich freue mich für sie, weil sie es sich verdient haben", sagte Dale. Doch auch für den zweifachen Vize-Weltmeister ist die Tür für den Weltcup noch nicht zu, wie Botnan erklärte.

"Johannes hat gute Chancen, in der nächsten Saison noch vor Weihnachten in den Weltcup zurückzukehren. Mit guten Leistungen kann er auf sich aufmerksam machen – auch, wenn er jetzt in der B-Gruppe ist", machte der norwegische Trainer Mut.

