Oberhof richtet nach 2004 zum zweiten Mal die Weltmeisterschaften aus.

Der Weltcup-Start in Kontiolahti wurde laut IBU auf die Wochenmitte (Dienstag) gelegt, um Kollisionen mit der Fußball-WM in Katar zu minimieren.

Die Fußball-WM wird vom 21. November bis 18. Dezember ausgetragen.

Bereits vor der Heim-WM in Oberhof steht für die deutschen Biathletinnen und Biathleten mit dem traditionellen Weltcup in Ruhpolding (11. bis 15. Januar) ein weiteres Heimspiel an.

