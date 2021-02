Das erste Edelmetall im siebten Versuch in Pokljuka - die Erleichterung war beim bisher so schwer geschlagenen DSV-Team nach dem Ende des Medaillenfluchs greifbar. "Die erste Woche war nicht so toll. Wir hatten diverse Probleme", sagte Peiffer nach dem Gewinn seiner 17. WM-Medaille: "Ich hatte etwas Glück, aber das braucht man auch. Dass es am Ende für eine Medaille reicht, ist natürlich genial."