Publiziert 15/02/2021 Am 08:36 | Update 15/02/2021 Am 11:06

Erik Lesser "schämte sich wirklich", Arnd Peiffer plagten gar "Schuldgefühle gegenüber dem Team, wenn man als Athlet nicht liefert": Ausgerechnet beim Saisonhöhepunkt stecken die erfolgsverwöhnten Biathleten in einer Krise.

Doch nach dem historischen Debakel in Sprint und Verfolgung wollen die schwer angeschlagenen DSV-Männer bei der WM in Pokljuka nun den Reset-Knopf drücken und im Einzel angreifen.

Biathlon-WM Jacquelin holt Verfolgungs-Gold, DSV-Starter abgeschlagen GESTERN AM 12:50

"Das muss man abschütteln. Jetzt geht es in die zweite Hälfte der WM. Wir haben schon noch was vor und wollen die WM nicht über uns ergehen lassen", sagte Sprint-Olympiasieger Peiffer vor dem Klassiker über 20 km am Mittwoch (14:30 Uhr live im Free-TV bei Eurosport 1 und bei Eurosport auf Joyn!) trotzig.

Der Druck ist nach dem unerwarteten Fehlstart groß. Doch trotz der herben Rückschläge war auch Bundestrainer Mark Kirchner nach einer Krisensitzung um Zuversicht bemüht. "Am Mittwoch geht es von null los, da wollen wir beweisen, dass wir zu den besten Nationen gehören", betonte Kirchner. Gerade im Biathlon könne es sich "ganz schnell drehen".

DSV-Athleten am Schießstand nicht auf der Höhe

Das Selbstvertrauen ist jedoch angeknackst, nachdem Peiffer und Co. in den ersten beiden Einzelrennen das jeweils schlechteste WM-Ergebnis abgeliefert haben. Peiffer war auf den Rängen 36 und 20 jeweils der "beste" deutsche Athlet. Lesser hatte sich als 66. im Sprint erst gar nicht für den Verfolger qualifiziert

Vor allem am Schießstand klappte bisher wenig bis gar nichts. Bereits 29 (!) Fehler erlaubten sich die DSV-Männer bei sechs Einlagen. "Bei 80 Prozent Trefferleistung kann man so schnell laufen wie man will, da werden nie Topergebnisse drin sein. Das ist der Punkt, an dem wir uns steigern müssen", unterstrich Peiffer. Man sei deshalb auch nicht "in bester Stimmung", ergänzte der 33-Jährige.

"Es fuchst einen. Es ist für die Psyche nicht einfach", räumte Benedikt Doll ein. Ihm fehle "die Sicherheit. Es geht schwierig von der Hand. Zaubern kann man nicht, man muss einfach den Rhythmus finden. Ich versuche es weiter."

Lesser erinnert an Winterspiele 2018

Das ist das Motto der DSV-Männer vor dem Einzel am Mittwoch, der Staffel und dem Massenstart: Weiter, immer weiter! Zumal Peiffer mit einem Sieg sowie einem zweiten und dritten Platz und auch Lesser mit einer Podiumsplatzierung in diesem Winter schon gezeigt haben, dass sie mit den überragenden Norwegern, den Schweden und Franzosen mithalten können.

Er sei "noch optimistisch", sagte Lesser und erinnerte an die Winterspiele 2018 in Pyeongchang. Da habe er auch zunächst "gehadert", im Massenstart sei er dann "aber da gewesen" am Ende verpasste er Bronze im Zielsprint hauchdünn. Auch derzeit sei seine "grundsätzliche Form nicht so schlecht". Er wisse ja, dass er es "eigentlich drauf habe". Der Spruch hätte auch von Peiffer oder Doll kommen können.

Das könnte Dich auch interessieren: Trotz starker Leistung: DSV-Damen verpassen Medaillen knapp

(SID)

Hier fällt die WM-Entscheidung: Kampf um Gold beim letzten Schießen

Biathlon-WM Medaillenspiegel der Biathlon-WM: Deutschland wartet auf Edelmetall 13/02/2021 AM 16:19