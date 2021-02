Erik Lesser schleuderte nach seinem Fiasko am Schießstand bereits beim ersten Wechsel wütend den Stock in den Schnee und schüttelte immer wieder fassungslos den Kopf. Der Traum von der zweiten deutschen Medaille bei der WM in Pokljuka hatte sich für den verzweifelten Routinier und Teamkollegin Franziska Preuß schon in Luft aufgelöst, bevor die Single-Mixed-Staffel richtig angefangen hatte.